Trump oprášil těžební plány na Aljašce. Investice do Trilogy Metals nakopla její akcie o 200 procent

Měděný důl

Měděný důl Zdroj: Glencore

Akcie kanadské těžařské společnosti Trilogy Metals, obchodované v USA, v úterý před zahájením obchodování vzrostly až o 205 procent poté, co Bílý dům oznámil, že v podniku získá 10procentní podíl.

Krátce před polednem londýnského času se akcie obchodovaly s nárůstem o 188 procent.

Americká vláda v pondělí oznámila partnerství s Trilogy Metals v rámci snahy zajistit domácí dodávky mědi a dalších kritických surovin z těžební oblasti Ambler na Aljašce. Dohoda zahrnuje investici ve výši 35,6 milionu dolarů, čímž se federální vláda stává akcionářem společnosti.

Trilogy Metals přivítala rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa udělit povolení k rozvoji těžby strategických surovin na Aljašce. Firma uvedla, že oblast Ambler je „domovem některých z nejbohatších známých měďnatých polymetalických ložisek na světě“.

Aljaška opět v centru těžebního zájmu

Podle vyjádření společnosti Trumpův výnos, který zvrátil rozhodnutí Bidenovy administrativy zamítnout projekt silnice Ambler Road, „odráží obnovený federální závazek k odpovědnému rozvoji zdrojů na Aljašce“ a označuje silnici Ambler za klíčovou infrastrukturní stavbu z hlediska federální politiky.

Společnost dodala, že krok přispěje k zajištění domácích dodavatelských řetězců pro suroviny jako měď, kobalt, zinek a olovo – důležité pro energetickou infrastrukturu, obranné technologie i výrobu.

Odpůrci dlouho diskutovaného projektu Ambler Road, který má měřit 340 kilometrů a vést aljašskou divočinou, varují, že by mohl poškodit krajinu podporující místní komunity a volně žijící zvířata.

