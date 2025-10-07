Trump oprášil těžební plány na Aljašce. Investice do Trilogy Metals nakopla její akcie o 200 procent
Akcie kanadské těžařské společnosti Trilogy Metals, obchodované v USA, v úterý před zahájením obchodování vzrostly až o 205 procent poté, co Bílý dům oznámil, že v podniku získá 10procentní podíl.
Krátce před polednem londýnského času se akcie obchodovaly s nárůstem o 188 procent.
Americká vláda v pondělí oznámila partnerství s Trilogy Metals v rámci snahy zajistit domácí dodávky mědi a dalších kritických surovin z těžební oblasti Ambler na Aljašce. Dohoda zahrnuje investici ve výši 35,6 milionu dolarů, čímž se federální vláda stává akcionářem společnosti.
Trilogy Metals přivítala rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa udělit povolení k rozvoji těžby strategických surovin na Aljašce. Firma uvedla, že oblast Ambler je „domovem některých z nejbohatších známých měďnatých polymetalických ložisek na světě“.
Aljaška opět v centru těžebního zájmu
Podle vyjádření společnosti Trumpův výnos, který zvrátil rozhodnutí Bidenovy administrativy zamítnout projekt silnice Ambler Road, „odráží obnovený federální závazek k odpovědnému rozvoji zdrojů na Aljašce“ a označuje silnici Ambler za klíčovou infrastrukturní stavbu z hlediska federální politiky.
Společnost dodala, že krok přispěje k zajištění domácích dodavatelských řetězců pro suroviny jako měď, kobalt, zinek a olovo – důležité pro energetickou infrastrukturu, obranné technologie i výrobu.
Odpůrci dlouho diskutovaného projektu Ambler Road, který má měřit 340 kilometrů a vést aljašskou divočinou, varují, že by mohl poškodit krajinu podporující místní komunity a volně žijící zvířata.