Tržby burzovního nováčka mmcité v pololetí dosáhly 500 milionů | e15.cz

Tahounem růstu byly především regiony na americkém kontinentu, kdy nejvíce rostly trhy v USA a v Brazílii, a to meziročně o více než 70 procent.

Firmě se letos daří zvyšovat ziskové marže. Podle většinového akcionáře a generálního ředitele firmy Davida Karáska je to mimo jiné dané klesajícími cenami některých vstupů a vyšší produktivitou. „Na základě dosavadního vývoje a nasmlouvaných zakázek na druhé pololetí 2023 předpokládáme splnění ročního plánu finančních ukazatelů skupiny s potenciálem na jejich překročení,“ řekl.

Za celý rok by tržby měly činit přinejmenším 1,3 miliardy korun, což by znamenalo nárůst o 13 procent. Zisk EBITDA by měl narůst dokonce o 39 procent a dosáhnout 85,2 milionu korun. Zisk po zdanění má vzrůst o 53 procent na 49,2 milionu korun.

V primární veřejné nabídce, která proběhla v druhé polovině července, firma podnikatele a designéra Davida Karáska získala peníze na svůj další rozvoj, primárně na rozšíření výrobních kapacit. Celkem investorům prodala milion kusů akcií, tedy třetinový podíl na podniku, po 160 korunách. K závěru minulého týdne byl kurz na trhu Start již 228 korun. Tržní hodnota firmy tak dosahuje téměř 700 milionů korun.

Mezi produkty firmy patří prvky městského mobiliáře, autobusové zastávky, přístřešky i parkové lavičky, kašny, pítka či stojany na kola. Přibližně 80 procent výroby společnost vyváží do více než třiceti zemí. Mezi důležité trhy patří vedle evropských zemí Brazílie či Spojené státy. Na výrobky z dílny mmcité lze narazit po celém světě, například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži nebo na horní stanici lanovky vedoucí na nejvyšší evropskou horu Mont Blanc.

V minulosti firma mmcité, jejíž počátky sahají do první poloviny devadesátých let, dodala lavičky a stojany na kola pro olympijské hry v Riu de Janeiro. Právě geografické rozkročení považuje Karásek za jednu ze silných stránek firmy. „Nejsme závislí na jednom konkrétním trhu a ani na jednom regionu. Téměř každý rok se na některém z trhů něco nesejde, ale tím, že jich máme tolik, to dokážeme vyvážit,“ řekl Karásek v nedávném rozhovoru pro e15.