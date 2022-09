Porsche míří na burzu. Experti radí nakupovat akcie Volkswagenu | E15.cz

Koncern Volkswagen určil cenu, za kterou chce uvést svou automobilku Porsche na burzu. Cenu prioritních akcií Porsche stanovilo na 76,50 až 82,50 eura za kus, automobilku by to ohodnotilo na 70 až 75 miliard eur. Dosažení horní cenové hranice by z burzovního debutu Porsche činilo největší evropské IPO v historii.

S akciemi Porsche se na frankfurtské burze začne obchodovat 29. září, oznámil také Volkswagen. Automobilka Porsche bude mít celkem 911 milionů akcií, z toho polovinu kmenových a polovinu prioritních. V rámci vstupu na burzu bude investorům nabídnuto až 113,875 milionu prioritních akcií. Ty mají proti kmenovým akciím přednost například při vyplácení dividend, ale nejsou s nimi spojena hlasovací práva.

Volkswagen se navíc dohodl, že jeho hlavní akcionář, holding Porsche SE, koupí 25 procent plus jednu kmenovou akcii automobilky Porsche, a to za cenu prioritních akcií s přirážkou 7,5 procenta. Celkový výtěžek z prodeje akcií v rámci IPO by měl dosáhnout 18,1 až 19,5 miliardy eur.

Předražené akcie

„Myslím, že se jedná o povedený tah. Jednak se tím Volkswagen dostane k penězům, které může využít pro další rozvoj té společnosti. Zároveň by to mělo navýšit hodnotu celého koncernu,“ říká portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan. Volkswagen nyní počítá s tím, že Porsche dosáhne ohodnocení mezi 70 až 85 miliardami eur, tedy 1,7 až 2,1 bilionu korun. To je skoro stejně, kolik v současné době činí tržní hodnota samotného Volkswagenu, která se pohybuje kolem 89 miliard eur.

Analytici z britské banky HSBC nicméně varují, že cenné papíry Porsche budou předražené a reálná hodnota podniku je spíš mezi 44,5 až 56,9 miliardy eur. Ekonom Tomáš Pfeiler z makléřské společnosti Cyrrus vidí riziko také v načasování IPO. „Trhy zachvátil medvědí trend. Evropa se navíc potýká s energetickou krizí, která může zdevastovat zdejší průmysl. Je ale pravdou, že ještě horší termín pro vstup na burzu by byl později na podzim, kdy se situace s ruským plynem může vyostřit,“ myslí si Pfeiler.

Faktem je, že kvůli napjaté geopolitické situaci v Evropě, kde zuří válka a rostou ceny energií, se mnoho firem na zdejší akciové trhy v letošním roce nehrnulo. O to více jsou investoři zvědaví na premiéru Porsche, které by chtělo napodobit úspěch svého italského konkurenta Ferrari a dokonce si pro své IPO najalo stejné finanční poradce.

Akcie si rozeberou velcí hráči

Zájem o nákup akcií Porsche již projevily například státní fondy zemí, jako je Norsko či Katar, nebo evropští miliardáři v čele s nejbohatším Francouzem Bernardem Arnaultem a zakladatelem Red Bullu Dietrichem Mateschitzem. Posledně jmenovaného ale nejspíš od investice odradí nedávný krach partnerství mezi Porsche a Red Bullem, která chtěly společně vstoupit do formule 1.

Semotan je každopádně přesvědčen, že většinu cenných papírů automobilky si rozeberou právě výše zmiňovaní velcí hráči a drobní investoři budou mít velice těžké se nabídky zúčastnit. Proto doporučuje pořídit si přímo akcie Volkswagenu. „Ten totiž dopředu deklaroval, že 49 procent z prostředků, které díky IPO získá, vyplatí jako mimořádnou dividendu svým akcionářům. Řekl bych také, že Volkswagen je letos valuovaný hodně levně a je u něj větší potenciál růstu než u Porsche,“ míní Semotan.

S tím souhlasí i analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak: „Porsche má výbornou pozici na trhu a lze očekávat, že bude své tržby a zisk postupně zvyšovat. Ve srovnání s jinými automobilkami je ale ohodnocení skutečně vysoké. To už je atraktivnější nákup akcií Volkswagenu.“ Cenné papíry německého koncernu jsou za rok 2022 ve ztrátě téměř osmnáct procent.

Druhou polovinu peněz z prodaných akcií hodlá Porsche investovat do vlastního rozvoje, především do vývoje softwaru a elektrických vozidel. „Akcie výrobců elektromobilů se obchodují na vyšších valuačních násobcích než tradiční automobilky. V případě transformace si tak firma může odemknout markantní valuační prémii, z čehož by její akcionáři logicky profitovali,“ podotýká Pfeiler.