Zlato poprvé překročilo hranici 5000 dolarů za unci, na rekordu je i stříbro
- Cena zlata poprvé překročila hranici 5000 dolarů za troyskou unci, stříbro se dostalo na historické maximum.
- Investory do drahých kovů žene geopolitické napětí a očekávání dalšího snižování úrokových sazeb v USA.
- Analytici počítají s dalším růstem, korekce mají být jen krátkodobé a rychle vykupované.
Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překročila hranici 5000 dolarů (102 000 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). V pondělí o tom informovala agentura Reuters. Cena stříbra k okamžitému dodání se dostala na nový rekord 109,44 USD za troyskou unci poté, co v pátek poprvé překonala stodolarovou hranici.
Spotová cena zlata se v noci na pondělí SEČ dostala na 5092,71 USD za unci. K poptávce po zlatu a dalších drahých kovech přispívá geopolitické napětí a vyhlídky na další snižování úrokových sazeb ve Spojených státech.
„Očekávám další růst. Naše současná předpověď naznačuje, že ceny (zlata) dosáhnou vrcholu okolo 5500 dolarů později v letošním roce,“ uvedl Philip Newman, ředitel společnosti Metals Focus.
„Pravděpodobně dojde k občasným poklesům, protože investoři budou vybírat zisky, ale očekáváme, že každá korekce bude krátkodobá a setká se se silným nákupním zájmem,“ doplnil Newman.
Investoři vnímají drahé kovy jako bezpečné útočiště v období politické a ekonomické nejistoty. Poptávku po bezpečných aktivech letos podpořily například spory kolem snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání kontroly nad Grónskem či obavy o nezávislost americké centrální banky (Fed).Drahé kovy těží rovněž z vyhlídek na další snižování úrokových sazeb a ze slabého kurzu dolaru. Nízké úrokové sazby jsou pro ceny zlata a stříbra příznivé, protože zmírňují jejich nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.
Slabší dolar na devizových trzích snižuje ceny zlata, stříbra i dalších komodit z pohledu držitelů ostatních měn, což obvykle podporuje poptávku.
V loňském roce cena zlata vzrostla o 64 procent a v letošním roce pak o více než 16 procent, dodala agentura Reuters. Cena stříbra se loni zvýšila o 147 procent a od začátku letošního roku již přidalo zhruba 50 procent.