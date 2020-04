Byznys s Uberem a Boltem. Firmy se k řidičům z postsovětských států nehlásí | E15.cz

„Ve více případech se může jednat o občany ze zemí bývalého Sovětského svazu, bavíme se řádově o stovkách. Mnohdy se navíc jednalo o osoby, které zde byly na turistická víza, kde je pobyt omezen zhruba na tři měsíce,“ potvrdila informaci mluvčí městské policie Praha Irena Seifertová, která tlumočila poznatky specializovaného Taxi teamu.

Podle zdroje E15 tito pracovníci donedávna mířili do Česka přes zprostředkovatelské agentury, u nás si pak přes další firmy půjčovali auta a často si vydělávali přes registrace jiných lidí u společností Uber a Bolt, i když tyto firmy tvrdí, že takovou praxi neumožňují a že pečlivě ověřují doklady včetně taxikářské licence. Podobné nabídky však inzeruje řada jednotlivců na specializovaných webech či sociálních sítích.

„Řidičů tady bylo daleko více, než práce. Nadnárodní platformy to tolerují, i když by je mohly postihovat. Jenže potřebují vykazovat růst a také by nemohly inzerovat tak nízké ceny, které sotva pokryjí náklady,“ vysvětlil člověk obeznámený se situací.

Zástupci Uberu a Boltu pro Česko se k pracovníkům z postsovětských zemí nehlásí s tím, že nezjišťují národnost řidičů. A dušují se, že osobní doklady, licence pro provoz taxislužby i platnost registrace kontrolují.

„Při vstupu prověřujeme občanský průkaz nebo povolení k pobytu, řidičský průkaz, průkaz řidiče taxislužby a další dokumenty. Pokud se ale při následné kontrole policií ukáže, že řidič při vstupu na platformu podváděl, okamžitě přistupujeme v aplikaci k jeho trvalé blokaci,“ uvedl regionální manažer Boltu Roman Sysel.

Podobně zástupci Uberu tvrdí, že zneužívání taxikářských licencí a registrací u platforem je takřka vyloučeno. „Uber v Praze spolupracuje jen s řidiči s platnou taxikářskou licencí. I v České republice má Uber funkci nazvanou Real-Time ID Check, který znemožňuje sdílení účtů. Technologie řidiče při každém přihlášení k systému vyzve, aby v aplikaci pořídil vlastní fotografii, čímž je ověřeno, že je osoba používající aplikaci zároveň držitelem účtu,“ odpověděla mluvčí společnosti Luisa Elster.

Společnosti však neodpověděly na otázky, jak důkladně ověřování probíhá, respektive kolik případů s policií či vlastním zjištěním řešily. Tvrdí, že takovými statistikami nedisponují, případně že sází především na zpětnou vazbu od cestujících.

„Pokud měly osoby kontrolované strážníky Taxi teamu problémy s osobními doklady, byly předány příslušníkům policie k dalšímu opatření. Prohřešky byly rozmanité a poměrně časté, ale ne každý případ skončil ukončením pobytu na území České republiky,“ doplnila k tomu mluvčí městské policie.

V extrémním případě to může vypadat asi jako letos v lednu, když strážníci zastavili řidiče alternativní taxislužby s autem registrovaným v Polsku. Čtyřiadvacetiletý muž jim postupně předložil polská víza, ukrajinský řidičský průkaz a uzbecký cestovní pas. Žádnou licencí nedisponoval.