Obří přesun v rámci Erste. Reico s nemovitostmi za 38 miliard může opustit Českou spořitelnu. Česká televize škrtne desítky míst. Podle ředitele je to nutné, ať už to s poplatky dopadne jakkoli. Kouzlo ETF na bitcoin vyprchává. Investoři houfně vybírají peníze, na ceně kryptoměny je to znát.

Podívejte se na výběr zpráv, které jsme vám v týdnu přinesli.