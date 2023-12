České e-shopy prošly údolím smrti a prokázaly odolnost. Zákazníci mohou čekat slevy

S propadem tržeb se internetové obchody musejí vypořádat už druhý rok po sobě, do té doby nic takového podstoupit nemusely, Češi na nich každý rok nakupovali víc a víc. Kombinace nemocné tuzemské ekonomiky a tučných pandemických let, které přinesly rekordní tržby, ale způsobila, že se letos e-shopy musely mnohem více snažit, aby si své zákazníky udržely. Celkové číslo za letošní rok ještě není známé, podle situace v průběhu celého roku lze odhadnout, že tržby e-shopů se propadnou zhruba o deset procent oproti loňskému roku, kdy tuzemské e-shopy utržily téměř 200 miliard korun.

„Všichni se začali chovat výrazně opatrněji a zaměřují se na finanční efektivitu a úsporu nákladů daleko více než v minulosti,“ potvrzuje konzultant David Antoš z Boston Consulting Group. Podle něj současná situace svědčí zejména velkým internetovým obchodům, ty menší naopak ztrácejí své pozice.

Jeho slova potvrzuje Matěj Kapošváry ze Shopsysu. „Obecně si tedy nemyslím, že by ztráceli hlavně ti velcí. Měli těžší situaci na začátku poklesu už skoro před dvěma lety, to přišlo zničehonic. Trvá jim déle se přizpůsobit změně, ale teď už jsou na to zvyklí, jde o velké firmy, často kvalitně řízené,“ uvedl v prosincovém rozhovoru pro e15.

Úspěšný závěr roku

Opačný názor má Jakub Ouhrabka ze společnosti Comgate, který e-shopům poskytuje platební bránu. „Například ty, které prodávají vlastní zboží, jsou dostatečně flexibilní a dokázaly se rychleji přizpůsobit situaci na trhu. Kdo ji využil k optimalizaci provozu, vychází z ní silnější,“ uvádí na základě informací, které vidí u klientů jeho firmy.

Z terénu tuto zkušenost potvrzuje Ondřej Klega, který má společně se skupinou eRockets podíly v několika e-shopech se stamilionovými až miliardovými tržbami. „Nebyl to vůbec jednoduchý rok, ale musím říct, že tento rok končí docela úspěšně. U většiny projektů se nám podařilo naplnit růstové plány, tedy meziroční růst mezi dvaceti až třiceti procenty. Hlavně poslední dva měsíce byly rekordní, kdy jsme zaznamenali historicky největší obraty u e-shopů Grizly, Vuch i Ovečkárna,“ popisuje investor.

Ale jedním dechem dodává, že se internetové obchody musejí snažit, aby zákazníka přesvědčily k nákupu, celkový zisk na prodaném zboží tak klesá. „Na druhou stranu je potřeba říct, že to bylo na trochu úkor plánované ziskovosti. Nicméně i tam se nám podařilo dosáhnout hezkých EBITDA marží,“ říká.

Slevy přijdou, věděli zákazníci a počkali

Kvůli stále slabým útratám Čechů byly e-shopy nucené více pracovat se slevou, dnešní rok byl proto ve znamení častých slev. Například nákupní svátek Black Friday letos někteří obchodníci začali o týden dříve a na celkových číslech z trhu bylo znát, že Češi zkrátka letos cítili ve vzduchu slevy a byli ochotní s nákupy počkat až do období nižních cen.

„Ohledně Black Friday jsou obchodníci pozitivní, naši klienti měli během této akce vyšší tržby než v loňském roce. To jsme na základě výkonu prvních tří kvartálů nečekali, mysleli jsme si, že budou tržby také o deset procent nižší, stejně jako celý rok,“ říká Kapošváry. Z velkých hráčů hlásilo silný nákupní svátek například brněnské Notino, jehož tržby v toto období meziročně vyrostly o 40 procent.

Podle Davida Antoše mohou zákazníci tlak na nižší cenu očekávat i v následujícím roce. „Bude pokračovat tlak nových tržišť, pro která je cena hlavní a nejrychlejší metodou přilákání zákazníků. Budou-li nadále získávat podíl, v 2024 bude tlak na ostatní hráče narůstat a budou muset reagovat,“ myslí si.

Ondřej Klega označuje slevy za hlavní téma obchodní strategie letošního roku, upozorňuje ale, že je potřeba s nimi pracovat opatrně. „Sleva je dobrý nástroj, ale je potřeba s ním i dobře zacházet. Bez nástrojů podpory prodeje dnes nejde růst a je potřeba mít i dobře spočítanou mechaniku slev,“ říká.

Opatrní investoři

Složitější období internetových obchodů se také propsalo do chutě investorů pouštět se do tohoto odvětví, kvůli nižší ziskovosti tak e-shopy nedostávaly tolik nabídek jako v předchozích letech. „Zájem o investice do e-commerce se snížil, ale zcela nezmizel. Investoři se však více zajímají o finanční zdraví e-shopů nebo investují do infrastruktury spojené s e-commerce se stabilnější ziskovostí,“ popisuje Antoš.

Navzdory „blbé náladě“ jsme ale letos nebyli svědky velkých krachů, které kvůli přeplněným skladům hrozily. Řada online obchodů zvládla vybrat nebezpečnou zatáčku a ustát riziko špatného cash flow. „V oblasti e-commerce mají obchodníci na rozdíl od těch s kamennými provozovnami lepší podmínky k tomu, aby se dokázali obtížnější situaci přizpůsobit. Nejsou omezeni takovými náklady na provozovnu, mohou například využít možnosti fulfillmentu,“ říká k tomu Ouhrabka z Comgate. Antoš k tomu dodává, že pokud někteří hráči odešli z trhu, týkalo se to zejména těch menších, které nepřitahují tolik pozornosti.

Na závěr se všichni oslovení experti shodují, že příští rok by měl být výrazně lepší než ten letošní. „Předvánoční období ukazuje, že situace není tak zlá, jak se možná prezentuje v médiích,“ říká investor Klega. Právě závěr roku dodává ohledně příštího roku optimismus také Ouhrabkovi. „Už letos je mezi obchodníky cítit optimismus,“ uzavírá.