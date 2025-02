Ve Spojeném království plánuje CANS kromě e-shopu i distribuci skrze přibližně patnáct maloobchodních řetězců. „Do Velké Británie jsme se rozhodli expandovat zejména kvůli velikosti tamního trhu. Zároveň je to také nejvíce kompetitivní prostředí, kde jsme zatím byli, takže si zde budeme testovat, jak dobře jsme schopni se uchytit,“ říká spoluzakladatel a investor CANS Jaroslav Beck.

V letošním roce má firma zároveň v plánu uvést na trh nové produkty. „Budeme rozšiřovat naše stávající portfolio, ale zároveň chci, aby CANS byla značka, která nabízí i jiné alternativy než ochucenou vodu bez cukru a sladidel, takže budeme expandovat i do jiných kategorií,“ uvádí Beck. O jaké novinky přesně půjde, však zatím společnost sdělovat nechce. Firma zároveň navazuje nová partnerství. Své produkty začala nedávno nabízet přes internetové tržiště Amazon.

Jarolav Beck, spoluzakladatel a investor Cans | Cans

CANS od svého založení rychle roste. Z roku 2023 na rok 2024 meziročně vyrostla devětkrát, letos chce meziročně vyrůst alespoň pětkrát. Zároveň by společnost ráda i nadále rozšiřovala počet trhů, na kterých působí. „Vesměs všechno, co vyděláme, jde do týmu a do expanze. Je to dlouhodobý projekt, a není to budované tak, abychom byli příští rok profitabilní. Ani to další dva až tři roky neplánujeme, ale vše záleží na expanzi, jak se povede. Až si řekneme, že už dále expandovat nechceme, tak budeme profitabilní okamžitě,“ uzavírá Beck.

Podle statistik společnosti se jí zatím povedlo díky jejím neslazeným produktům ušetřit 33 tun cukru, které se nachází ve stejném množství v běžných slazených nealkoholických nápojích. V Česku mohou zákazníci koupit plechovky CANS například v supermarketech Albert, v síti kaváren Costa Coffee nebo na e-shopu Alza.cz.