Jižní Morava chystá fond, který bude investovat do technologických startupů. Ve hře je miliarda

V Česku by měl letos začít fungovat další fond rizikového kapitálu, který bude investovat do mladých technologických startupů. Připravuje ho inovační agentura JIC (dříve Jihomoravské inovační centrum) zřízená Jihomoravským krajem, městem Brno a několika univerzitami, která pomáhá dostat akademické projekty do komerčního nasazení a obecně se věnuje podpoře podnikání. Fond chce být aktivní i na Slovensku či v Rakousku a Polsku.

JIC se chce s partnery fondu z velké části zaměřit na čipové a polovodičové startupy. „Jen pár lidí na světě ví, jak budou za pět až deset let vypadat moderní výrobní čipové linky. Díky výrobě a výzkumu elektronových mikroskopů je několik takových lidí v Brně. To by měla být jedna z našich výhod,“ popsal e15 ředitel JIC Petr Chládek s odkazem na firmy Tescan, Delong Instruments nebo Thermo Fisher Scientific.

JIC v současné době vede debaty o tom, kdo se do chystaného fondu zapojí. Dvě třetiny kapitálu by měly přijít ze soukromých zdrojů. „Jednáme s lidmi, kteří prodali své technologické firmy,“ nastínil Chládek. Dále by se měl připojit Jihomoravský kraj a tuzemské univerzity, které by tak byly motivovány k vytváření spin-offů a k technologickým transferům u nich vyzkoumaných technologií. Pokud to vyjde, nový fond by se přiblížil podobným aktivitám ve Spojených státech, kde univerzity běžně do startupů investují.

JIC plánuje založit dceřinou společnost a bude operovat jako generální partner fondu. Dále se počítá s až 20 takzvanými limited partnery, kteří do projektu vloží peníze.

První fond cílí na minimálně 300 milionů korun. Tyto peníze by chtěl během tří let investovat do asi 20 firem, přičemž polovina půjde na takzvaný deep tech, tedy startupy zaměřené na náročné technologie typu čipy a polovodiče.

Na Moravě zároveň rovnou plánují druhý fond, který už by měl být výrazně větší. „Mířili bychom na miliardu a výše, přičemž bychom chtěli využít i peníze z Evropského investičního fondu (EIF),“ nastínil Chládek.

Stát peníze z EIF investuje skrze Národní plán obnovy. Prvním příjemcem těchto prostředků je pražský fond Tensor Ventures, který celkově vybral 50 milionů eur (1,25 miliardy korun), přičemž 20 milionů eur je právě z EIF. Fond má investovat do asi 40 firem.

JIC není v rizikovém kapitálu úplným nováčkem. Brněnské centrum už provozuje JIC Ventures, skrze tuto entitu dává menší částky (maximálně 150 tisíc eur) do firem ve velmi raných stádiích. Podpořena byla třeba společnost NenoVision zabývající se analýzou materiálů, což se využívá i v polovodičové branži.

JIC je jedním ze členů tento týden spuštěného evropského polovodičového centra v Brně. To má pomáhat začínajícím čipovým firmám a studentům. I zde chce fond JICu hledat potenciálně zajímavé projekty.

Fond JIC by mohl fungovat jako součást celkových jihomoravských polovodičových ambicí. Součástí týmu JIC je například Martin Zadražil, který dlouhá léta působil ve vedení společnosti Tescan vyrábějící elektronové mikroskopy, již v roce 2022 koupil americký fond Carlyle. Ten má zájem z Brna vytvořit velké globální centrum, do čehož spadají i akvizice startupů a talentů kolem nich.