Čeští ajťáci už prodali dvě firmy vyvíjející AI pro nahrazení programátorů. A na další úspěchy je zaděláno
- Švédský Lovable získal přes 552 milionů dolarů, umožňuje tvorbu aplikací bez kódu pomocí vibe codingu a už prorazil i v Česku.
- České startupy Macaly a SteerCode byly nedávno koupeny zahraničními firmami.
- Startup E2B buduje cloudovou infrastrukturu pro AI agenty a sandboxy, trh s LLM aplikacemi v Česku rychle roste.
Jednou z největších senzací kolem bujícího byznysu s umělou inteligencí je švédský startup Lovable. Od investorů, mezi něž patří nejznámější fondy ze Silicon Valley i společnosti Nvidia a Google, od roku 2023 posbíral přes 552 milionů dolarů, přičemž ohodnocení firmy dosáhlo 6,3 miliardy dolarů. Lovable těží z nástupu velkých jazykových modelů (LLM) typu GPT, nad nimiž vytváří nadstavbu pro takzvaný vibe coding.
Pomocí něj je možné i bez znalosti programování vytvářet poměrně komplexní webové aplikace. Stačí konverzovat přes chatbota a Lovable píše kód. Vibe coding už má i první úspěchy v Česku. V posledních týdnech byly prodány dva zdejší startupy zaměřené na tuto oblast.
Nenáviděný i milovaný
Řada zkušených programátorů nemůže vibe codingu přijít na jméno. Obávají se bezpečnostních děr, které takový vývoj může přinést, i neefektivního kódu. Lovable a další podobné nástroje ale získávají oblibu. Nemusí nutně sloužit pro aplikace hned nasazované do produkčního prostředí, ale například pro velmi rychlé prototypování bez nutnosti najímání drahých odborníků s dlouhou čekací lhůtou. Zároveň je možné vytvářet jednorázové aplikace pro řešení konkrétních úloh. Vibe coding odstraňuje další vrstvu technické mluvy mezi člověkem a počítačem, takže se tvorba aplikací zpřístupňuje masám uživatelů.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!