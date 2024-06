Český internetový obchod s potravinami Rohlik.cz podnikatele Tomáše Čupra, který se údajně v nejbližších letech chystá vstoupit na burzu, v pátek oznámil, že od investorů získal 160 milionů eur, tedy přes čtyři miliardy korun. Peníze hodlá využít k urychlení své expanze na další evropské trhy v regionu střední a východní Evropy a do německy mluvících zemí. Společnost chce do roku 2030 rozšířit své působení do více než deseti nových lokalit.