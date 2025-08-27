Předplatné

Další fotbalový obchod. Majoritní vlastník Pelta potvrdil chystaný prodej Jablonce

Miroslav Pelta na fotbale v Plzni

Miroslav Pelta na fotbale v Plzni Zdroj: Pavel Mazáč / Sport

ČTK
ČTK
Majoritní vlastník fotbalového klubu z Jablonce Miroslav Pelta potvrdil deníku Sport, že dokončuje jednání o prodeji svého balíku akcií novému majiteli. Transakce se má odehrát v nejbližších dnech, než bývalý předseda Fotbalové asociace ČR nastoupí k výkonu trestu.

Pelta byl odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu. Termín jeho nástupu výkonu trestu se blíží, proto se rozhodl odejít z klubu, o který se staral přes třicet let.

Prodej je podle Sportu v konečné fázi jednání. „Je to tak, můžu potvrdit. V Jablonci probíhá proces prodeje mého majoritního podílu akcií novému akcionáři,“ řekl Pelta deníku. S kým jedná, neuvedl. „Je to ale závěrečná fáze, otázka dnů,“ dodal.

Projednávání dotačního případu se táhlo sedm let. Letos v květnu Vrchní soud potvrdil Peltovi trest odnětí svobody na pět a půl roku nepodmíněně. Nyní už jen čeká na zprávu, kdy a kde má k výkonu trestu nastoupit.

Jablonec bude dalším prvoligovým klubem s novým vlastníkem. V posledních dvou letech změnily majitele Plzeň, Slavia, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Dukla Praha, Teplice, Olomouc a naposledy tento týden Pardubice. Nového majitele by mohl mít i Hradec Králové a opět Plzeň, o níž se údajně zajímá miliardář Michal Strnad.

