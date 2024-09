Investor Matěj Turek po své zkušenosti v poradenské společnosti začal pracovat ve fondu Meridon zakladatele Tomáše Sysla, kde se zaměřoval na investování do akcií. Jedny z jeho prvních investic byly Vinohradský pivovar nebo IT firma Algotech. Postupně své zaměření přesouval do technologického sektoru. „V roce 2004 jsem měl asi milion korun, v roce 2011 deset milionů a v roce 2014 jsem překonal sto milionů. Nedávno jsem ve správě překonal jednu miliardu,“ řekl Turek pro CzechCrunch v dubnu.

„Obecně se dívám na to, co jiní považují za těžko investovatelné. Rád objevuji a hledám vlastní, neprobádané cesty,“ řekl o sobě Turek ve zmíněném rozhovoru. Momentálně se věnuje své firmě Boom Events, kterou spoluzakládal a která svým softwarem pomáhá organizátorům různých akcí s prodejem lístků, check-inem návštěvníků, propagací či správou a instalací turniketů.

Zbrojovka Brno změnila majitele

Změny ve vlastniství nedávno oznámila i fotbalová Zbrojovka Brno. Majitelem se stala Regionální hospodářská komora Brno. Její představitelé oznámili koupi akcií od Václava Bartoňka v úterý. Zároveň uvedli, že mají v zádech českou investiční skupinu OneCap. Zbývajících pět procent vlastní drobní akcionáři.

Cena transakce nebyla zveřejněna. Noví majitele hodlají do klubu vložit v nejbližších letech stovky milionů korun. Cílem je, aby se Zbrojovka v sezoně 2025/2026 vrátila do první ligy a o tři roky později se pokusila zabojovat o evropské poháry.

Letos na jaře získal nového majitele i FC Slovan Liberec poté, co podnikatel Ondřej Kania uplatnil svoji opci na 75 procent akcií, kterou získal v prosinci 2023. Severočeský klub do té doby vlastnila sklářská společnost Preciosa a jeden z nejbohatších Čechů Ludvík Karl. Kania vybudoval v Česku, Španělsku a Chorvatsku síť amerických středních škol American Academy, které jsou součástí jeho společnosti Consilium.

„Mým jednoznačným cílem je ve střednědobém horizontu navázat na úspěchy, kterých Slovan konzistentně dosahoval v nedávné minulosti - tedy boj o nejvyšší příčky ve FORTUNA:LIZE a účast v evropských pohárech. Zároveň se chci osobně angažovat v rozvoji mládežnického a ženského fotbalu v rámci klubu,“ uvedl tehdy Kania.