Aby hrály fotbalovou Ligu mistrů v jednom ročníku hned dva týmy z Česka? Donedávna by už pouhé zformulování této vize působilo utopicky, nyní by se ale mohla s porcí štěstí stát realitou. Slavia začíná svůj dvojzápas čtvrtého předkola milionářské soutěže v úterý večer ve Francii proti Lille, Sparta o den později ve švédském Malmö. Pražským mančaftům budou fandit i ostatní české kluby, protože v případě úspěchu tuzemských "S" by si automaticky přišel na lákavé miliony i zbytek tuzemské ligy.

Bylo by to navíc i povalení posledních symbolických zbytků železné opony. V historii Ligy mistrů od jejího vzniku v roce 1992 se ještě nestalo, aby hlavní soutěž hrály dva kluby ze stejného města některého z postkomunistických států. Česko by zároveň bylo po Ukrajině a Rusku teprve třetím státem bývalého východního bloku, který by do jednoho ročníku Ligy mistrů vyslal hned dva své zástupce.

Z ekonomického pohledu dvou nejúspěšnějších českých klubů je na představě účasti ve slavné soutěži nejlákavější vidina finančních odměn, na které si lze přijít. Už jen samotná účast by každému týmu vynesla přes 18,6 milionu eur (přes 468 milionů korun).

VIDEO: V roce 2032 chceme hrát na Strahově, říká šéf Sparty Tomáš Křivda v pořadu FLOW.

Dalších 2,1 milionu eur (skoro 53 milionů korun) si lze vydělat vítězstvím, 700 tisíc eur (17,6 milionů korun) remízou. S těmito na poměry domácí ligy pohádkovými příjmy ale Sparta ani Slavia raději při sestavování rozpočtu nepočítají, jak uvedli jejich zástupci pro Seznam Zprávy. A to i přes to, že byl los k oběma týmům nakonec poměrně přívětivý.

„To, že peníze z Ligy mistrů nejsou alokovány pevně, platí i pro případ jejich získání. Pomohly by nám ale třeba urychlit některé už plánované investice, například do infrastruktury stadionu,“ doplňuje pro e15 šéf komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Bookmakeři dokonce staví Spartu do role favorita, pro Slavii to ale neplatí. I když Lille není ve fotbalovém světě výjimečně věhlasný pojem, hodnota kádru čtvrtého týmu uplynulého ročníku francouzské ligy je podle údajů serveru Transfermarkt skoro třikrát vyšší než v případě českého vicemistra.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský před duelem s Lille prozradil, že mu francouzský soupeř trochu připomíná Real Madrid|Michal Beránek / Sport

Kdyby ale Slavia neuspěla, pořád by měla jistou účast v o něco méně prestižní Evropské lize – a zároveň také jistých 4,3 milionu eur (skoro 110 milionů korun).

To by nicméně představovalo jen poměrně slabé bolestné v souvislosti s tím, že naposledy hráli červenobílí Ligru mistrů už před pěti lety. Letenští na účast v této mimořádně sledované soutěži čekají dokonce 19 let.

Fandí celá liga

Nejhorší scénář – tedy neúspěch obou pražských klubů ve čtvrtém předkole – by navíc připravil o lákavé finanční bonusy i zbytek nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Pořadatel Ligy mistrů totiž vyplácí ze svých příjmů také takzvané solidární platby těm týmům, které o žádný evropský pohár nehrají.

Nárok na tyto peníze ale mají jen v případě, když alespoň jeden tým z národní soutěže hraje Ligu mistrů. „Pokud se Sparta, nebo Slavia dostanou letos do Ligy mistrů, bude v únoru 2026 vyhrazeno až 20 milionů korun pro každý klub, který nehraje základní skupinu evropských pohárů,“ připomíná investor a majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania.

To jsou zároveň z jeho pohledu důvody, proč očekává příchod dalších investorů do českých klubů. Narozdíl od hokejové extraligy mohou podle Kanii „fotbaloví podnikatelé“ zřetelně vidět byznysovou návratnost.

„Fotbal má v sobě zabudované dvě zásadní věci: obchod s hráči a evropské soutěže a příjmy z nich. Fotbal je proto na opačné cestě než hokej. Více klubů s majetkově silnou vlastnickou strukturou bude znamenat větší konkurenci, což bude znamenat větší investice a drive. To logicky povede k většímu zájmu a návštěvnosti a doufejme i úspěchům v Evropě a prodejům hráčů do předních evropských lig,“ nastiňuje Kania souběh okolností, které mohou dál zvyšovat prestiž nejvyšší fotbalové soutěže v Česku.

Minimálně podle statistik návštěvnosti má dobře našlápnuto už v posledních dvou letech. Zápasy loňského ročníku Chance ligy navštěvovalo v průměru skoro sedm tisíc diváků, jen o pár stovek tak zůstal nepřekonán dosavadní rekord ze sezony 1996/1997.