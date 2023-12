Kania koupí klub Slovan Liberec. Získal opci na 75 procent akcií

Jednatřicetiletý Kania může opci uplatnit do 15. května příštího roku. Preciosa se bude i nadále podílet na řízení a dalším rozvoji libereckého klubu.

„Mým jednoznačným cílem je ve střednědobém horizontu navázat na úspěchy, kterých Slovan konzistentně dosahoval v nedávné minulosti - tedy boj o nejvyšší příčky ve FORTUNA:LIZE a účast v evropských pohárech. Zároveň se chci osobně angažovat v rozvoji mládežnického a ženského fotbalu v rámci klubu,“ uvedl Kania.

Podle dřívějších informací webu inFotbal.cz chce podnikatel do Liberce znovu přivést Jana Nezmara, jenž nyní pracuje pro hokejové Bílé Tygry. Nezmar byl dlouholetým útočníkem Slovanu a následně úspěšně působil jako sportovní ředitel v Liberci a poté v pražské Slavii.

Sedmasedmdesátiletý Karl do Slovanu vstoupil v polovině 90. let, kdy klubu pomohl z finančních problémů. Za jeho éry získal Liberec tři mistrovské tituly v letech 2002, 2006 a 2012. Rovněž se několikrát dostal do pohárové Evropy, v roce 2002 došel až do čtvrtfinále Poháru UEFA.