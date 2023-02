Dedoles se přiblížil záchraně. Věřitelé schválili ozdravný plán | E15.cz

Slovenský e-shop s oblečením Dedoles se loni dostal do existenčních problémů. Nyní to vypadá, že se po měsících zmírňování škod vydal na cestu k ozdravení, jelikož věřitelé schválili pětiletý restrukturalizační plán. Zároveň majitel Dedolesu Jaroslav Chrapko oznámil, že se pro slovenskou firmu podařilo získat investora.

„Máme pětiletý plán na splacení našich dluhů ve výši 18 milionů eur (zhruba 428 milionů korun – pozn. red.),“ uvedl Chrapko. Návrh schválili zástupci největších věřitelů, mezi které patří Tatra bank, Citibank, mediální agentura ZenithMedia, společnosti GEFCO a Photoneo.

„Citibank Europe plc, pobočka zahraniční banky, si jako jeden z členů věřitelského výboru prostudoval předložený restrukturalizační plán a vzhledem k jeho obsahu mu svým hlasováním vyjádřil podporu. I proto byl restrukturalizační plán Dedolesu věřitelským výborem schválený,“ potvrdila E15 mediální zástupkyně Citibank Marie Mališková.

Problémy Dedolesu pronikly na veřejnost loni v dubnu, když vedení propustilo desítky zaměstnanců v důsledku platební neschopnosti. Firma podle tehdejšího Chrapkova vyjádření počítala s výrazně vyšším růstem tržeb, který ovšem nenastal, takže se na skladě hromadilo zboží za desítky milionů korun. Proto posléze musela požádat soud o ochranu před věřiteli, kterým dlužil stovky milionů. Kvůli problémům na konci loňského roku uzavřel Dedoles pobočku v Česku.

Chrapko během jednání s věřiteli odstoupil z pozice generálního ředitele, jeho místo zaujal Ján Cifra. „Firma je v rukou profesionálního managementu, dostal jsem se do situace, ve které musím zajistit, aby byla co největší šance na to, že se uzdraví a splatí své dluhy. Dříve jsem byl dost nenasytný, dnes je potřeba se k tomu postavit konstruktivně,“ popsal Chrapko pro E15.

Jednou z podmínek ozdravného procesu bylo získání investora. „S investorem máme podepsané smlouvy, je to zahrnuto ve restrukturalizačním plánu, který věřitelé schválili,“ dodal. Nový investor, jehož jméno Chrapko neuvedl, by měl do Dedolesu vložit až 10 milionů eur, zhruba 240 milionů korun, formou konvertibilní půjčky. „Pravděpodobně půjde o nadpoloviční podíl, stále ale zůstanu významným akcionářem,“ řekl.

V loňském roce, kdy se společnost dostala na pokraj krachu, se tržby propadly o 30 milionů eur. „Utržili jsme 61 milionů eur, je to výrazný propad, ale stále to považujeme za relativně dobrý výsledek,“ myslí si Chrapko. V minulých letech byl Dedoles zvyklý na rychlý růst. Zatímco v roce 2018 utržil pět milionů eur, v roce 2021 už to bylo 93 milionů eur.

Slovenský e-shop nebyl jediným hráčem z oblasti internetových obchodů, který se loni dostal do problémů. Slabší zájem zákazníků zaznamenaly například Knihobot nebo Footshop. Ekonomická krize se projevila i na celkových tržbách obchodníků v online prostoru, celkové příjmy tuzemské e-commerce se meziročně propadly o dvanáct procent na hodnotu pod 200 miliard korun.

V současné době to vypadá, že se krize e-shopů propíše i do výsledků letošního roku. „Poptávka bude záviset na sentimentu, jenž se bude odvozovat od inflace, která se zase do značné míry odvíjí od války a tak podobně. Ale myslím, že po sezoně, tedy po lednu, nastane v e-commerce optimalizace,“ uvedl před koncem loňského roku pro E15 šéf srovnávače cen Heureka Tomáš Braverman. Je tak pravděpodobné, že krize, kterou už některé e-shopy prošly, na jiné teprve čeká.