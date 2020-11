Aerolinky mohou vyžadovat testy na COVID-19 i vakcinaci | E15.cz

Očkování proti koronaviru hodlají na mezinárodních letech vyžadovat australské aerolinie Qantas. Šéf dopravce Alan Joyce to tento týden řekl stanici Channel 9.

„Hovořím s kolegy i z aerolinek různě po světě a myslím si, že to bude běžné,“ řekl Joyce. Zmínil, že společnost hledá způsoby, jak elektronicky ověřit, zda je cestující skutečně očkován, což není snadné. Zda bude Qantas vakcinaci vyžadovat i po cestujících na vnitrostátních letech, zatím není jasné.

Ke stejnému opatření může přistoupit více dopravců či zemí. „Je reálné, že aerolinky budou po cestujících vyžadovat vakcinaci,“ potvrdila mluvčí Korean Air Jill Chung, kterou citovala stanice Al-Džazíra. Chung připomněla, že rozhodnutí by vyplývalo z koordinace s vládami s tím, že pro zrušení povinné karantény pro vstup do země by byla nutná vakcinace. Další dopravce Air New Zealand se oficiálně vyjádřil v podobném duchu.

„Povinné vakcíny lze čekat na letech do zemí s větší koncentrací lidí, například v Číně. Povinnost se nabízí u letů do zalidněných měst,“ míní manažerka letenek Student Agency Věra Janičinová. Připomíná, že už dříve bylo očkování vyžadováno na letech do některých afrických zemí – například proti žluté zimnici.

„Asi to může pomoci v zabránění šíření nemoci. Cestujícím u vybraných letů nic jiného nezbude. Věřím ale, že povinnost nebude plošná. Mohlo by to odradit rodiny s menšími dětmi,“ dodala Janičinová.

Server Financial Times upozornil na existenci různých iniciativ, jež vyvíjejí cestovatelské digitální zdravotní průkazy. Ty by mohly fungovat třeba právě na letech do Austrálie, na Nový Zéland či do Jižní Koreje. Tyto země se podle dostupných statistik řadí k nejúspěšnějším v boji s pandemií.

„Austrálie i Nový Zéland mají dlouhodobě velmi přísná pravidla pro cestovní ruch. I proto prosazují tuto poměrně dramatickou záležitost. Velké naděje se vkládají také do antigenních testů (prokazujících protilátky – pozn. red.),“ uvádí letecký expert z EY Petr Kováč. Připomíná, že Austrálie kvůli přísným opatřením stále zajišťuje repatriační lety. Australská stanice ABC ve čtvrtek napsala, že tamní vládu požádalo o návrat do země na 36 tisíc Australanů uvízlých v různých částech světa.