Aerolinky Virgin Australia odloží dodávku letadel Boeing 737 MAX. Počkají, až budou bezpečné | E15.cz

Společnost Virgin Australia Holdings uvedla, že odloží první dodávky letadel Boeing 737 MAX téměř o dva roky, aby snížila kapitálové výdaje a ověřila si bezpečnost tohoto typu letadel. Uvedla to agentura Reuters . Společnost se tak připojila i k dalším aerolinkám po celém světě, které po tragických nehodách v Indonésii a Etiopii odmítly či pozastavily nákup nových modelů Boeingu 737 MAX.

Nový generální ředitel společnosti Paul Scurrah řekl, že rozhodnutí o odložení dodávek strojů poskytne aerolinkám větší pružnost výdajů a mohla by zvýšit úvěrový rating.

Letecká společnost očekává, že během tří let ušetří přibližně jednu miliardu australských dolarů (16 miliard korun) tím, že nákup přibližně 15 letadel Boeing 737 MAX nyní odloží. Australská aerolinka původně chtěla letadla zařadit do provozu 8. listopadu. Stala by se i prvním provozovatelem modelu v zemi.

Scurrah nyní uvedl, že aerolinka by do své flotily nezavede žádný 737 MAX, dokud nebude zcela spokojena s jeho bezpečností.

„Věříme ujištěním, která nám společnost Boeing dala ohledně závazku bezpečně vrátit MAX do provozu,“ řekl. „Jako dlouhodobý partner se snažíme s nimi spolupracovat prostřednictvím tohoto procesu,“ dodal. Virgin Australia celkem objednaly 48 letounů 737 MAX.