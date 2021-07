Tlak na využití eko-paliv ze strany obchodních společností sílí | E15.cz

„Požadavky na tuto dopravu vznášejí hlavně velké nadnárodní koncerny,“ říká mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Stejnou zkušenost sdílí dopravní a logistická firma CEE Logistics, jež provozuje 430 vozů a operuje v 25 zemích.

„LNG se zdá být jedinou přijatelnou cestou, kde lze hovořit o srovnání s naftou. V dubnu jsme pořídili tři vozy, jezdí pro velkého zákazníka v Německu. Že používáme udržitelný pohon, je pro něj v této době zásadní. Pořád ale narážíme na málo čerpacích stanic v Česku a na Slovensku a na omezenou dojezdovou vzdálenost,“ popisuje marketingová manažerka CEE Lucie Lohynská s tím, že podíl vozů na alternativní paliva ve flotilách dopravců poroste. „Chceme zkoušet i další značky a zelenější pohony,“ dodává Lohynská.

První kamion na LNG koupil koncem loňska i jihočeský dopravce Giomir. Po dobrých zkušenostech pořídí dalších šest vozů, a to nejen kvůli nižším provozním nákladům, jenž prý převáží vyšší pořizovací cenu kamionu.

„Zelená paliva otevírají dopravcům dveře do lukrativních zakázek. S naftou by se do nich vůbec nedostali. Takové požadavky vznášejí například potravinářské řetězce, aby o sobě mohly tvrdit, jak jsou zelené,“ uvádí jednatelka Giomiru Kamila Smudková. „Bohužel nám za využití těchto paliv nic nepřiplácí,“ dodává.

Vedle potravinářských řetězců tlačí na „zelenou“ také e-shopy, aby o sobě v boji s četnou konkurencí mohly tvrdit, jak jsou přívětiví k životnímu prostředí, podotýká vedoucí katedry marketingové komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová.

„Pro firmy je to téma čím dál důležitější, tlak sílí a v Evropě dál poroste. Nejčastěji se firmy snaží hodit zodpovědnost za ekologii na zákazníka tím, že mu dají možnost zaplatit takzvaně zelenější cestu. Firma zato například koupí kus lesa nebo investuje do zelené energie, třeba do elektromobilu. Zákazník má pocit, že si kupuje něco zelenějšího, přitom jen dává peníze do ekologického projektu dané firmy,“ říká Hejlová.

„Například Primark o sobě nedávno tvrdil, jak je ekologický, když vozí produkty lodní dopravou. To je úplný nesmysl. Část zákazníků je přitom schopna toto přijmout jako argument,“ dodává Hejlová.

Zatímco v osobní dopravě se očekává expanze elektromobilů, v nákladní dopravě je výrazné rozšíření elektrických pohonů nepravděpodobné. V Německu sice testují například využití trakčního vedení, kamiony pak fungují jako trolejbusy. Osázení hlavních dopravních tahů trolejemi a jejich spolehlivé využití je ovšem spíše nepravděpodobné. Případně jsou elektrické kamiony napájené z baterií, jde ale spíše o dodávková a menší rozvážková vozidla.

„Jejich hlavní problém je malý dojezd kolem sta kilometrů a až 3,5 krát vyšší cena než u standardních dieselových aut,“ vysvětluje Felix a dodává: „Zákazníci požadující jejich nasazení by tedy měli akceptovat podstatně vyšší cenu.“ Ve hře je i využití vodíkových pohonů, podle Felixe ale technologie potřebuje ještě několik let vývoje.