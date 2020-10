Návrat Boeingu 737 MAX: V USA do Vánoc, v Evropě později | E15.cz

Světlo na konci tunelu, přinejmenším z pohledu mnohých aerolinek, je už na dosah. Poptávka po letecké dopravě se sice stále zdaleka nevrátila k úrovním z doby před pandemií, dopravci se ale patrně už za prá týdnů dočkají toho, že budou moci opět létat se svými Boeingy 737 MAX. První stroje by se mohly vrátit do provozu už před vánoční špičkou.

Dlouho očekávaný proces recertifikace letounu po loňských tragických nehodách, které odhalily řadu pochybení Boeingu i amerického regulátora letecké dopravy FAA, se v létě konečně rozběhl. V červnu a červenci se úředníci s upravenými letouny vznesli do vzduchu k testovacím letům.

Na začátku srpna pak FAA vydal seznam podmínek opětovného uvedení Boeingu 737 MAX do provozu. Zahrnuje instalaci nového softwaru řízení pro všechny letouny, aktualizaci softwaru, který řídí obrazovky přístrojového panelu v pilotní kabině a montáž nové kabeláže k výškovce letadla. Každé letadlo bude poté muset projít testovacím letem. Posádky čeká dodatečný výcvik.

Následně se sešel výbor složený z pilotů a zástupců regulátoru z USA, Kanady, Evropské unie a Brazílie, aby navrhované změny posoudil. Jejich připomínky zahrnul do své zprávy takzvaný výbor pro standardizaci letu, jenž má na starosti navrhnout výcvikový plán pro piloty a také vyškolit první instruktory, ktkeří pak povedou výcvik dalších pilotů. Hotovou zprávu nyní FAA vystavil k připomínkám, lhůta pro jejich podání vyprší 2. listopadu.

Pokud se podaří všechny připomínky rychle vypořádat, měl by americký úřad během několika dní, nanejvýš týdnů, vydat obnovenou certifikaci a zrušit zákaz létání, který vystavil všem Boeingům 737 MAX loni v březnu, odhadují americká média.

To ale neznamená, že letouny budou moci ihned do provozu. FAA si vymínila, že u každého jednotlivého stroje prověří, zda byly potřebné úpravy provedeny, a také s ním její inspektoři absolvují testovací let. Teprve poté bude moci daný stroj vzlétnout s cestujícími. Přesto by se americkým aerolinkám mohlo podařit dostat první letouny do vzduchu před prosincovým vrcholem zimní sezony.

V Evropě se zpožděním

Tento termín ale nemusí platit pro nebe nad starým kontinentem. Evropská agentura EASA totiž sice na posouzení bezpečnosti opravených 737 MAX s americkým protějškem spolupracuje, letadlo si ale v září sama otestovala a konečný verdikt o uvedení do provozu a jeho datu si nechává ve vlastních rukou.

Šéf EASA Patrick Ky v září prohlásil, že proces recertifikace by mohl být završen během listopadu. „Poprvé za rok a půl mohu říci, že je na dohled konec práce kolem letadel MAX,“ řekl. EASA ale zároveň nehodlá letadla pustit do provozu dříve, než tak učiní FAA. Ky poznamenal, že čínským úřadům bude uvolnění letounů do provozu trvat déle.

V Evropě navíc mají poslední slovo národní státy, které budou muset zrušit vlastní zákazy pro 737 MAX, a to až poté, co letadlo dostane zelenou od EASA. Například irský Ryanair, který se během příštích let zřejmě stane největším evropským provozovatelem tohoto letounu, očekává, že první uschopněné 737 MAX převezme od výrobce na začátku příštího roku. Irské rozhlasové stanici Newstalk to řekl šéf aerolinek Eddie Wilson.

Stroje 737 MAX nesmějí do vzduchu po dvou tragických nehodách z let 2018 a 2019. Při nich v Indonésii a v Etiopii zahynulo celem 346 lidí. Klíčovou roli sehrál software stabilizačního systému MCAS. Automatický systém tehdy kvůli vadnému senzoru opakovaně poslal stroj prudce k zemi.