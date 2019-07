British Airways ruší všechny lety do Káhiry, prověří bezpečnost tamního letiště | E15.cz

„Neustále prověřujeme bezpečnostní opatření na všech našich letištích po celém světě. Lety do Káhiry jsme na sedm dní pozastavili. Jde o preventivní opatření, které umožní další posouzení situace,“ citovala agentura Reuters z prohlášení společnosti.

Cestujícím, kteří dnes měli letět do Káhiry z londýnského letiště Heathrow bylo těsně před nástupem do letadla řečeno, že let byl zrušen a že žádný náhradní nebude po celý týden. O jakou bezpečnostní hrozbu by mohlo jít, aerolinky nesdělily, uvedla BBC.

„Bezpečnost našich zákazníků a posádky je pro nás vždy na prvním místě. Nikdy bychom nevypravili letadlo, kdyby to nebylo bezpečné,“ uvedl k tomu pouze mluvčí aerolinek.

Britská diplomacie přitom v pátek upravila svá doporučení a upozornění pro občany Británie, kteří cestují do Egypta. "Existuje zvýšené riziko terorismu v letecké dopravě. Pro lety z Egypta do Británie byla zavedena dodatečná bezpečnostní opatření," uvedla podle BBC diplomacie.

Agentura Reuters upozornila, že britské úřady nedoporučují létat do letoviska Šarm-aš-Šajch na egyptském Sinajském poloostrově, pokud to není nezbytně nutné. Žádné podobné doporučení pro Káhiru ale nemají.