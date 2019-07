Luxusní Boeing hotelového řetězce Four Seasons končí. Na cestách kolem světa jej nahradí Airbus | E15.cz

Síť luxusních hotelů Four Seasons představila nástupce svého Boeingu 757 určeného pro cesty kolem světa. Nahradí jej nový stroj, upravený Airbus A321 LR. Nabídne místo pro 48 cestujících, větší koupelny a prostor pro více společenských aktivit. Cena za jednu cestu s ním vyjde nejméně na 163 tisíc dolarů (3,85 milionu korun). Informovala o tom agentura Bloomberg .

Stejně jako starší model se i nový „hotel v oblacích“ objeví na cestách kolem světa. „Naše zákazníky fascinuje idea, že se o ně budeme tři týdny starat. Cítili jsme, že musíme pokračovat a nabídnout jim ještě lepší zážitky,“ uvedl prezident celosvětových operací Four Seasons Christian Clerk. Firma podle něj zvolila Airbus, protože nabízí zákazníkům větší možnost úprav a zvládne delší lety.

Společnost v roce 2021 nabídne kromě tradičních tras cest i dvě nové varianty. Jedna z nich například odstartuje posledního prosince 2020 a skončí 20. ledna 2021. Zájemci hned první večer zažijí novoroční párty v Dubaji, ráno pak odletí do vietnamského města Hoi An. Následně se mohou těšit i na Kambodžu, Bangkok, ugandské pohoří Virunga nebo tanzanský národní park Serengeti.

Boeing 757, který si Four Season zatím pronajímá od cestovní kanceláře TCS World Travel z německé skupiny TUI, nabízí místo pro 52 cestujících. Ti mají k dispozici kožená sedadla, která lze sklopit do roviny a vytvořit z nich plnohodnotnou postel. Interiér letadla navrhli designéři, kteří se podílejí i na návrzích „kamenných“ hotelů Four Seasons. Posádku tvoří přibližně dvacet lidí, mimo jiné tři piloti, z nichž jeden se během letu věnuje cestujícím. Na palubě je také šéfkuchař, lékař nebo fotograf.

Four Seasons ale není jediná firma, která luxusní cesty kolem světa nabízí. Kromě ní je to třeba Crystal Cruises nebo Abercrombie and Kent.