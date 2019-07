Airbus A321neo má podobný problém jako Boeing 737 MAX | E15.cz

Evropský úřad pro bezpečnost v letecké dopravě EASA upozornil provozovatele letounů Airbus A321neo na možné potíže s ovládáním letadla. To může za určitých okolností samo přejít do stoupavého letu. Jde tak o podobný problém jako v případě letounů Boeing 737 MAX, které byly po sérii katastrof odstaveny. Experti se ale shodují, že chyba v případě Airbusu je mnohem méně závažná.

„Za určitých okolností a během provádění specifických manévrů může dojít k nadměrnému stoupání letadla. V takovém případě, pokud není nadměrné stoupání zastaveno, může dojít k omezení kontroly nad letounem,“ uvádí EASA.

Airbus zatím na situaci zareagoval „dočasnou změnou“ provozního manuálu k letounu, který pilotům zapovídá manévry, při nichž by se chyba mohla projevit. Direktiva EASA platí od 31. července, úřad provozovatelům A321neo nařídil, aby do 30 dnů změny zanesli do manuálů pro piloty. Unijní letecký úřad předpokládá, že Airbus následně přijde s trvalým řešením problému.

Airbus se tak potýká s podobným problémem, kterému čelí i konkurenční Boeing, jehož model 737 MAX nesmí už od března létat. Experti se nicméně shodují, že problém Airbusu je méně závažný.

Airbus totiž na rozdíl od Boeingu využívá více senzorů k určování, zda letadlo stoupá či klesá. Systém tak není náchylný k nepředvídatelnému chování, pokud jeden ze senzorů selže. Automatika řídící stoupání a klesání letadla má také v případě Airbusu omezený rozsah, ve kterém může zasáhnout do řízení. „Klíčové je, jak jsou tyto systémy navrženy, testovány a zavedeny do výroby. V případě MAXů byla implementace nepřijatelně špatná," napsal oborový server Leeham News.

Nařízení EASA se vztahuje pouze na typ A321, netýká se ostatních letadel z modelové řady A320. Chyba v řízení se tak může dotknout řádově menšího počtu strojů než v případě odstavených Boeingů.