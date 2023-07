Bubenské nádraží získává konkrétní obrysy. Známe vizualizace | e15.cz

V současnosti se na bubenském nádraží podle informací Správy železnic konají přípravné stavební práce na zemních vrtech a podkladních betonech. Stanice Praha-Bubny se přesouvá blíže Negrelliho viaduktu, takže cestující budou mít přímý přístup do stanice metra C. Současně vznikne místo pro novou zastávku Praha-Výstaviště. Projekt bubenského nádraží počítá s rozlehlou pěší zónou před nádražím, ve vstupní hale vznikne čekárna s obchody nebo gastro podniky.

Přestavba nádražní budovy Praha-Bubny je součástí revitalizace oblasti mezi Vltavskou a vlakovým nádražím Praha-Holešovice. Železniční trať z Prahy do Kladna, která prochází bubenskou stanicí, má v budoucnu sloužit jako nejrychlejší spojení mezi centrem města a letištěm. Stavbu nádražní budovy v Bubnech financuje Evropská unie prostřednictvím programu Nástroje pro propojení Evropy CEF.

„Součástí stavby bude kromě nové budovy nádraží Praha-Bubny a nové stanice Praha-Výstaviště též nová lávka s přístupem do Stromovky,“ uvádí Správa železnic. Propojení Letné a Holešovic má umožnit výstavba 430 metrů dlouhého pochodu, který by vyřešil problém kolejemi rozdělených Holešovic. V současnosti totiž musejí lidé z jedné části do druhé cestovat hlavně MHD, případně železniční trať obcházet.

Stodesetihektarový pozemek kolem bubenského nádraží je jednou z nejzajímavějších developerských lokalit, směřovat tam mají ty největší holešovické investice. Developeři ale zatím vyčkávají na konkrétní představy magistrátu a na změny územního plánu.

Odblokování jednoho z vůbec největších pražských brownfieldů se řeší od roku 1991, podle odhadů IPR by tam mohli developeři v příštích letech investovat nižší stovky miliard korun. V roce 2027 má navíc odstartovat stavba Vltavské filharmonie od dánského ateliéru Bjarke Ingels Group u stanice Vltavská.