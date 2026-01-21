Česká pošta vyhlíží nového šéfa. Ve hře je bývalá předsedkyně telekomunikačního úřadu i politik ANO
- Nový generální ředitel České pošty má podle plánu vlády nastoupit od března.
- Mezi nejžhavějšími adepty jsou lidé, kteří mají blízko k současné vládě Andreje Babiše.
- Bývalý šéf státního podniku Miroslav Štěpán míří do vedení Slovenské pošty.
Úterní půlnocí vypršel termín pro první kolo výběrového řízení na nového generálního ředitele České pošty, který má od března nahradit nedávno odvolaného Miroslava Štěpána. Oproti předchozímu tendru se nyní hlásí výrazně více zájemců. Jsou to především bývalí manažeři státního podniku nebo lidé se zkušenostmi z konkurenčních firem. Úkolem nového šéfa pošty bude zlepšení ekonomické kondice dlouhodobě ztrátové společnosti.
Stejné zadání měl i Štěpán, který podnik řídil od března 2023. Podle informací e15 se chystá nastoupit do vedení Slovenské pošty. Jeho asi nejvýraznějším krokem bylo zeštíhlení celorepublikové a provozně velmi nákladné sítě poštovních poboček, kvůli němuž čelil vlně odporu obcí a měst. Z dřívějších 3200 poboček jich skončily tři stovky.
Souboj mezi exmanažery pošty?
„Nejprve se sejde hodnoticí komise, rozlepí obálky a zkontroluje, zda uchazeči splňují všechny podmínky. Teprve pak začne posuzovat jejich způsobilost,“ popsala první kroky výběru nového ředitele pošty Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra, pod které státní společnost s 19 tisíci zaměstnanci spadá.
Přestože žádná jména ještě nebyla oficiálně potvrzena, o některých se už ve vedení pošty spekuluje. Jsou to především lidé, kteří mají blízko k hnutí ANO, SPD a Motoristům, tedy k nové vládě Andreje Babiše. Ten oznámil, že na podnik hodlá osobně dohlížet.
Podle několika dobře informovaných zdrojů redakce e15 patří mezi horké kandidátky bývalá předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hana Továrková, kterou do funkce jmenovala minulá Babišova vláda. Továrková skončila v říjnu 2022, když jí kabinet Petra Fialy neprodloužil mandát.
ČTÚ dohlíží na mobilní trh a kontroluje fungování pošty. Je to fakticky její nadřízený legislativní orgán, který firmě uděluje takzvané poštovní licence. Továrkovou se v pondělí nepodařilo kontaktovat.
Dalším uchazečem o místo šéfa pošty je Jindřich Outlý, který byl v letech 2019 až 2022 obchodním a marketingovým ředitelem podniku. Aktuálně je zastupitelem Královéhradeckého kraje, radním Hradce Králové a předsedou finančního výboru městského zastupitelstva. Zvolen byl jako nestraník za ANO. Zároveň vykonává funkci člena představenstva akciové společnosti Aldis.
Mezi favority patří také další exmanažer pošty Martin Vránek. S firmou má dlouholeté zkušenosti z let 2007 až 2022. Vránek nedobrovolně odešel po neshodách se Štěpánem. „Beru to tak, že to Česko poště po 18 letech dlužím a že se mám pokusit ji vytáhnout z problémů, v nichž je,“ řekl minulý týden HN.
Když Babiš na začátku měsíce pověřil ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) vypsáním personálního tendru, hovořilo se také o bývalém šéfovi pošty Romanu Knapovi. Ten ji řídil od roku 2018 až do nástupu Štěpána. Knap ale účast v tendru vyloučil, ačkoliv se minule na pozici ředitele hlásil.
O něco měkčí kritéria než minule
Zřejmě proto, aby se přihlásilo co nejvíce zájemců, jsou tentokrát požadavky na adepty měkčí. Svoje představy, jak hodlají dlouhodobě ztrátovou poštu ozdravit, mají shrnout na pěti stranách formátu A4. „Minule museli projekt rozpracovat na patnácti stranách. Méně přísné jsou i požadavky na znalost angličtiny,“ uvedl zdroj e15 blízký podniku. Větší nápor přihlášek lze vysvětlit i tím, že v současnosti má nově vybraný vrcholový manažer naději, že na pozici vydrží o rok a půl déle než jeho předchůdce.
Babiš považuje výměnu za nutnou, pošta podle něj nebyla řízena správně. Premiér tvrdí, že je ve ztrátě kolem pěti miliard korun. Podnik v prosinci uvedl, že očekává záporný výsledek pod 400 miliony korun, což je o 850 milionů lepší číslo než předloni, kdy propad činil 1,25 miliardy. Problémy má však komerční část pošty Balíkovna, kde se ztráta odhaduje na 2,1 miliardy.