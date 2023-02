České dráhy vyhlížejí miliardovou injekci od státu. Jančurův RegioJet chystá žalobu | e15.cz

Dlouho chystaný prodej více než čtyřiceti milionů metrů čverečních pozemků Českých drah Správě železnic spěje do finále. Verdikt Evropské komise, která transakci v hodnotě vyšších miliard korun posuzuje, by měl být znám do poloviny tohoto roku. E15 to potvrdil předseda představenstva a generální ředitel drah Michal Krapinec. Případnou finanční injekci do ztrátového hospodaření drah by soudně napadl konkurent RegioJet podnikatele Radima Jančury, protestuje ale také Leo Express.