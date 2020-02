ČD zruší i poslední zakázku na vybavení vlaků „automatickým strážcem“ | E15.cz

Společnost tendr zrušila po dohodě s novým ministrem dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO). Loni dráhy vyhlásily celkem šest soutěží na vybavení vlaků zabezpečovačem, z nich úspěšně dokončily jedinou s hodnotou až 1,4 miliardy korun, další čtyři už tehdy zrušily.

„Po konzultaci s panem ministrem jsme se rozhodli, že i tuto zakázku zrušíme. Současná situace na trhu, kdy mobilní část ETCS soutěží všichni dopravci v Evropě, je velmi nepříznivá. Kvůli převisu poptávky nabídkové ceny stouply neúměrně nahoru, což při potřebě vybavit stovky vozidel znamená mnohamiliardové náklady,“ uvedl šéf Českých drah Václav Nebeský. Další postup chce koordinovat s ministerstvem dopravy.

Kvůli vysoké ceně dráhy už loni zrušily čtyři další zakázky, včetně těch na vybavení pendolin, railjetů a lokomotiv řady 380. Celkem tak dopravce vyhlásil šest zakázek, z nichž podpisem smlouvy skončila pouze jediná.

Loni na jaře uzavřela společnost kontrakt se sdružením ČD - Telematika a AŽD Praha na vybavení až 131 elektrických lokomotiv. Z tohoto rámcového kontraktu závazně ČD objednaly instalaci ETCS do 102 lokomotiv řad 162, 162 WTB, 362 a 362 WTB za téměř 1,4 miliardy korun. Dráhy tehdy na zakázku získaly dotaci ve výši zhruba 40 procent z částky z dotačního programu CEF. Většina ze 102 lokomotiv bude mít zařízení nainstalováno do konce roku 2022. Celkem chtěly dráhy v jednotlivých zakázkách vybavit 453 vozidel, což by stálo několik miliard korun.

ETCS je automatický zabezpečovací systém, který kontroluje pohyb a polohu vlaků. Umožňuje například zastavit vlak při nedovoleném projetí návěstidla, dohlíží také na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku a nejvyšší dovolené rychlosti vlaku. Při jejím překročení zabezpečovač zasáhne do řízení vozidla.