Správa železnic testovala zabezpečení pro vyšší rychlost | E15.cz

Správa železnic testovala funkčnost nejmodernějšího zabezpečovacího systému na dráze ETCS ve dvousetkilometrové rychlosti na trati mezi Brnem a Břeclaví. Generální ředitel Jiří Svoboda předpokládá, že bude plně hlídat koridorové tratě nejpozději v roce 2030. Všichni dopravci už by jím měli mít vybavená vozidla v roce 2025, aby jej mohli používat tam, kde v tu chvíli bude.

Jde o systém, který dokáže nejen na dálku zastavit lokomotivu, pokud strojvedoucí udělá chybu, ale zároveň kontrolovat a snižovat rychlost, pokud to neudělá sám strojvedoucí. Systém průběžně kontroluje, že vlak jede v tom traťovém úseku, kde má být.

Zatím je v Česku tímto systémem, který se postupně zavádí i na hlavních tratích v ostatních evropských zemích, osazeno 255 kilometrů tratě mezi Kolínem, Českou Třebovou a Břeclaví. "Do roku 2030 by měly být osazené všechny koridory, ale uvidíme. V zahraničí včetně západní Evropy tento termín neustále posouvají," řekl Svoboda.

Systém ETCS je také jednou z nutných podmínek jízdy vyšší rychlostí než 200 kilometrů za hodinu. Svoboda novinářům řekl, že na desítkách kilometrů českých železnic by se rychlost měla zvýšit právě na tento limit. Dosud se v Česku smí jezdit v běžném provozu nejvýše 160 kilometrů za hodinu.

Ještě letos má být systém ETCS instalován na trať mezi Břeclaví, Přerovem, Ostravou a Petrovicemi u Karviné, již se instaluje na tratí z Prahy do Votic, v dalších letech jsou v plánu další úseky.

Nyní se předpokládá, že od roku 2025 nebude možné jet po koridoru, aniž by měla lokomotiva instalovanou mobilní část systému. "Intenzivně jednáme s dopravci, kteří to ne vždy vítají, protože to pro ně znamená velké náklady," řekl Svoboda. Očekává také ještě rozsáhlou odbornou debatu, jak skloubit požadavky na ETCS a provoz na vedlejších tratí, které začínají v koridorové stanici.

"Není ideální smířit se s tím, že k sobě dáme nejmodernější techniku a starší. Musíme technicky vyřešit, jak bude vypadat zaústění tratě nevybavené systémem ETCS do vybavené koridorové," řekl Svoboda.