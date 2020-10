Cestovky začaly lákat na first minute zájezdy se slevami většími než kdy dřív | E15.cz

„V minulých letech činily slevy v rámci včasných rezervací – tedy first minute zájezdů – nanejvýš třicet procent. Hoteliéři teď ještě zlevnili, slevy tak dosahují až čtyřiceti procent,“ řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. First minute obvykle trvají od podzimu do konce roku, někdy až do února.

„Smlouvy s téměř všemi asi sedmi sty požadovanými hotely již máme podepsané, zájezdy budou levnější. Hotely nejsou v lehké situaci, nemohou ale ztratit klienty. Ceny tak budou nižší o stovky korun až tisíce,“ uvedl majitel CK Blue Style Imed Jeddai.

Obdobný trend zaznamenal i Čedok, který proto zvýšil celkovou kapacitu zájezdů pro příští léto o desetinu. „Nejvýrazněji zlevnily samozřejmě ty nejdražší hotely,“ doplnil mluvčí CK Alexandria Petr Šatný.

Cestovní kanceláře Exim Tours i Fischer, které nově patří stejnému majiteli – německé skupině Rewe – spustí prodeje first minute zájezdů v říjnu. Kontrakty už uzavřely s více než devadesáti procenty požadovaných, zpravidla přímořských hotelů.

„Nejvyšší slevy se šplhají ke 43 procentům. Oproti loňsku výrazně přibylo hotelů, které zlevnily obvykle o deset procent,“ uvádí mluvčí firmy Petr Kostka. S cenou šli dolů hlavně Italové a Španělé, tedy hoteliéři z destinací, které pandemie zasáhla nejtvrději .

„Záleží na konkrétní destinaci i přímo na hotelu, například na tom, jakou měl letos sezonu. First minute zájezdy budou levnější než dříve, hotely zlevňují napříč nejoblíbenějšími zeměmi,“ dodal mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Konečná cena zájezdů bude záležet na mnoha dalších faktorech, mimo jiné i na přežití, či krachu leteckého dopravce Smartwings, se kterým cestovky vyjednávají o podmínkách spolupráce na příští sezonu. „S cestovními kancelářemi jednáme o kapacitách na letní sezonu, podmínky obchodního vztahu nebudeme komentovat,“ sdělila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Pokud dopravce bude létat, ceny se výrazně nezmění, předpokládá Papež. Kdyby ho však nahradili zahraniční konkurenti, cestovkám by nastaly komplikace. „Záleželo by na strategii dopravců. Někteří obsazují letadlo většinově klienty cestovní kanceláře, někteří jen menšinu sedadel, ceny by se tak výrazně různily,“ řekl Papež.

Konečné ceny zájezdů ovlivní kromě kurzu koruny a ceny leteckého paliva i budoucí podoba vládních nařízení souvisejících s koronavirem. Například povinnost předložit negativní test na nemoc vyjde na 1 750 korun.

„V jiných zemích, například v Německu, jsou testy zdarma. Proč se u nás účtuje taková raketa? Usilujeme o auditovanou a pro spotřebitele přijatelnou cenu. Jestli vláda něco kupuje za deset, proč prodává za šedesát? Proč to musí spotřebitel dotovat?“ diví se Jeddai.