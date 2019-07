Čína zvýšila náskok v rychlosti svých vlaků, svižněji než v Česku se jezdí už i v Maroku | E15.cz

Železniční velmoc Čína upevňuje své prvenství na poli vysokorychlostních tratí. Inženýři v nejlidnatější zemi světa pokořili další milník, Čína je totiž jediným státem světa, kde průměrná rychlost některých vlaků na pravidelných linkách přesahuje hranici tří set kilometrů v hodině. Unikátu se podařilo dosáhnout zvýšením maximální povolené rychlosti na trati mezi Pekingem a Šanghají na 350 kilometrů v hodině. Upozornil na to anglický časopis Railway Gazette.

Nejrychleji jezdí v Číně dvojice vlaků mezi stanicemi Peking Nan a Nanking Nan západně od Šanghaje. 1021 kilometrů urazí za tři a čtvrt hodiny průměrnou rychlostí téměř 318 kilometrů v hodině. Jeden z dvojice vlaků poté pokračuje přímo do Šanghaje, druhý jede do přilehlého města Chang-čou. První souprava vyráží v devatenáct hodin z Pekingu, druhá o čtyři minuty později. „Zdá se to jako nic, dokud si neuvědomíte, že při maximální rychlosti 350 kilometrů za hodinu oba vlaky dělí 21kilometrová vzdálenost,“ píše Railway Gazette.

Čínu následuje v žebříčku nejrychlejších železničních spojení Itálie, kde jezdí vlaky na 145 kilometrů dlouhé trati mezi Milánem a městem Reggio Emilia průměrnou rychlostí přes 272 kilometrů v hodině. Trasu tak urazí asi za půl hodiny. Italové v pravidelném žebříčku Railway Gazette předstihli Francouze, kterým v tomto měření náležela druhá příčka od roku 2011 díky vysokorychlostním vlakům TGV. Země galského kohouta tak spadla na třetí místo. Následují Japonsko, Španělsko a Taiwan – ve všech státech funguje alespoň jedna pravidelná linka s průměrnou rychlostí vlaků přes 250 kilometrů v hodině.

„Vysokorychlostní železnice představuje udržitelnou alternativu vůči letecké dopravě, zohledníme-li nižší spotřebu energie a produkci emisí skleníkových plynů. Tyto faktory se stávají obzvláště významnými v době, kdy více a více lidí přestává létat v reakci na stav klimatu,“ uvedl šéfredaktor Railway Gazette Chris Jackson. „V oblastech, kde vlaky mohou jezdit průměrnou rychlostí mezi 250 až 300 kilometry v hodině, se železnice stává atraktivní možností, jak urazit cestu dlouhou tisíc a více kilometrů v časovém rozmezí od tří do čtyř hodin,“ doplnil Jackson.

Díky zprovoznění nových vysokorychlostních tratí se vůbec poprvé v žebříčku objevily i Maroko a Saúdská Arábie, a to na osmém a patnáctém místě. Česká republika se do přehledu vůbec nedostala. Nejvyšší povolená rychlost pro vlaky v tuzemsku je totiž 160 kilometrů v hodině, platí například v úseku Praha – Ústí nad Labem – Cheb.

Maroko do žebříčku vynesla téměř dvousetkilometrová trať mezi městy Kénitra a Tanger na západním pobřeží země, kterou zdejší vlaky překonají za padesát minut průměrnou rychlostí 232 kilometrů v hodině.

Celkově průzkum ukázal, že vlaky globálně zrychlují, celkem se ve světě nachází 22 zemí, kde jezdí jeden nebo více vlaků průměrnou rychlostí vyšší než 160 kilometrů za hodinu.

Nejdelší síť vysokorychlostních železnic se nachází v Číně, měří přes 25 tisíc kilometrů. Podle odhadů výstavba vyšla asi na 360 miliard dolarů. Letos má přibýt dalších 3200 kilometrů, v porovnání s výstavbou v loňském roce to představuje skoro poloviční zvýšení. Na přelomu loňského a letošního roku Čína rovněž schválila nové železniční projekty za více než 125 miliard dolarů (2,8 bilionu korun).