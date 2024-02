„Dne 20. února 2024 byl dokončen nákup 49,92 procenta akcií ve společnosti Smartwings, mezi kupujícím, společností Prague City Air, a prodávajícím, společností Rainbow Wisdom Investment Limited,“ oznámila Dufková. Právě přes Rainbow Wisdom Investment držela téměř poloviční podíl ve Smartwings čínská skupina CITIC. „Smartwings se tak dostávají zpět plně pod kontrolu českých akcionářů, kteří křížově vlastní sto procent akcií ČSA a Smartwings,“ doplnila mluvčí.

Společnost Prague City Air vlastní dosavadní poloviční majitelé aerolinek. Jiří Šimáně v ní drží poloviční podíl a zbytek kontroluje rodina Vikových. Podíl Šimáněho tak vzroste na zhruba 36 procent, rodiny Vitkových pak na přibližně padesát procent. Posledním podílníkem ve Smartwings je Zdeněk Šmejkal.

Vztahy s Číňany byly na bodu mrazu

Vztahy mezi čínským akcionářem a zakladateli Smartwings byly dlouhodobě na bodu mrazu. Jiří Šimáně si veřejně stěžoval na to, že CITIC se společností prakticky nekomunikuje, čínský investor se také odmítl finančně podílet na pomoci Smartwings během koronavirové pandemie.

O kapitálový vstup do Smarwings se dříve zajímali i Izraelci. Loni CITIC vedla dlouhá jednání o prodeji svého podílu Israir Group, mateřské společnosti izraelských aerolinek Israir. Začátkem minulého týdne ale společnost Israir v hlášení pro burzu v Tel Avivu oznámila, že o převzetí českých aerolinek Smartwings ztratila zájem. Zdůvodnila to současnou geopolitickou situací na Blízkém východě. Israir ale také nedávno oznámily, že zahájily jednání o spojení s domácím konkurentem Arkia Israeli Airlines.

Čínská investiční skupina CITIC se v poslední době zbavuje svých aktiv v Česku. Loni se například dohodla na prodeji fotbalové Slavie miliardáři Pavlu Tykačovi. Ani cena této transakce nebyla zveřejněna, podle informací e15 se však pohybuje kolem 2,5 miliardy korun. Už dříve CITIC prodala také svůj podíl v mediální společnosti Médea prostřednictvím firmy Rainbow Wisdom Investments druhému akcionáři Jaromíru Soukupovi. Poloviční podíl v agentuře Médea loni v listopadu koupil od Soukupa investor Jan Čermák, který již vlastní padesát procent Soukupovy firmy Empresa Media.

V současnosti CITIC vlastní v Česku ještě stoprocentní podíl ve strojírenském Žďasu a ve společnosti Lapasan, která ovládá pivovarskou skupinu Pivovary Lobkowicz Group. Skupině patří také několik budov v Praze, mezi něž patří administrativní centrum Florentinum, bývalé sídlo Živnostenské banky a hotel Mandarin Oriental a Le Palais Art.

VIDEO: Smartwings jako první aerolinky na světě přistáli na Antarktidě s Boeingem 737 MAX

Smartwings jako první na světě přistáli na Antarktidě s Boeingem 737 MAX

Čínské investice v Česku nedosáhly plánovaných objemů

Potřebu ekonomické spolupráce s Čínou v minulosti zdůrazňoval především bývalý prezident ČR Miloš Zeman. Hodnota čínských investic ale byla nakonec výrazně nižší, než se původně předpokládalo.

Zemanův čínský protějšek Si Ťin-pching přijel na oficiální návštěvu Česka v březnu 2016 s početnou delegací. Podepsány tehdy byly zhruba tři desítky obchodních dohod v celkovém objemu 10,9 miliardy eur (v tehdejším kurzu 294,5 miliardy korun), z toho třetina se měla uskutečnit v roce 2016 a zbytek do roku 2020. Investice do České republiky měly dosáhnout 8,6 miliardy eur, český export do Číny pak 2,3 miliardy eur.

Čínští investoři nicméně podle údajů státní agentury CzechInvest v České republice v letech 1993 až 2020 uskutečnili pouze 26 projektů za přibližně 12 miliard korun. V posledních několika letech navíc čínští majitelé začali svůj majetek v tuzemsku prodávat. Společnost CEFC se již v roce 2018 zbavila svého 49,99procentního podílu v cestovní kanceláři Canaria Travel, který v říjnu 2017 koupila od společností Unimex Group a EH Group.