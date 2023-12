Prodej Slavie Tykačovi prošel v Číně prvním schvalovacím kolečkem

Podle dřívějších informací e15 je již mezi vedením klubu a Tykačem uzavřena dohoda o prodeji, čeká se právě jen na rozhodnutí CITIC Group. Podle znalců tamního prostředí je přitom vysoce nepravděpodobné, že by Číňané prodej zamítli, neboť podobných akvizic, jako jsou nákupy fotbalových klubů, se konglomeráty s podílem čínského státu zbavují, případně nemají zájem je déle držet.

Pokud poběží schvalovací proces tímto tempem, může být podle Seznam Zpráv kupní smlouva podepsaná do konce tohoto roku. Zdroj e15, který má k obchodu blízko, předpokládá dokončení transakce v prvním čtvrtletí příštího roku. Tykač totiž nyní bude na dovolené, takže se obchodu nebude osobně věnovat, co transakci pozdrží.

V čele Slavie by měl zůstat Jaroslav Tvrdík, podle Seznam Zpráv by neměl odejít ani zbytek managementu, až na zástupce CITIC Group. Na svém místě mají zůstat i trenéři. Tykač by měl zasednout v čele dozorčí rady fotbalového klubu.

Dokončen byl již také proces due dilligence klubu. Cena podle informací redakce e15 šplhá ke 100 milionům eur, tedy k necelým 2,5 miliardy korun.

Slavia naposledy zveřejnila účetní uzávěrku za rok 2021. Kluv tehdy vykázal ztrátu ve výši 286 milionů. Za covidový rok 2020 a polovinu roku 2019 naopak Slavia zaznamenala zisk po zdanění ve výši půl miliardy korun. Za rok 2021 klub uvádí neuhrazenou ztrátu z minulých let přesahující jednu miliardu korun. Ztráty dosud kryl čínský vlastník.