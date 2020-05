ČSA se vrátí na linku na Heathrow | E15.cz

Do Londýna budou ČSA létat denně, oznámila mateřská společnost Smartwings Group. Přesné časy společnost nesdělila, v rezervačním systému ještě nová linka není k dispozici.

Aerolinky na Heathrow v minulosti již létaly. V roce 2010 se ale ČSA rozhodly tradiční linku zrušit, za lukrativní sloty, tedy časová okna pro přistání a vzlet na frekventovaném letišti, tehdy inkasovaly 400 milionů korun. Kupcem byly British Airways.

Britské aerolinky jsou také v současnosti jediným provozovatelem leteckého spojení mezi Prahou a Heathrow.

Na další linky, pozastavené kvůli koronaviru, se ČSA vrátí od poloviny června. Společnsot obnoví lety do Košic, následně se přidá linka do Budapešti nebo na islandské letiště Keflavík.

S obnovováním provozu začnou i Smartwings. 10. června otevřou linku do chorvatského Splitu. V červenci se dopravce vrátí do 12 řeckých destinací. Obnoví i linky na Mallorku, Kanárské ostrovy, Kypr, Madeiru a do Bulharska, a to nejen z Prahy, i ale i z některých dalších českých letišť.