ČSA zruší linky do Ostravy a Bratislavy | E15.cz

České aerolinie (ČSA) v lednu zruší své letecké linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy a také slovenskou vnitrostátní linku mezi Bratislavou a Košicemi. Upozornil na to dnes server zdopravy.cz . Informace následně potvrdil mluvčí ČSA Daniel Šabík. Pokračovat bude pouze přímá linka Praha-Košice.

Provoz linek skončí 11. ledna příštího roku. Linku mezi Prahou a Ostravou přitom dopravce na jaře posiloval o nové frekvence a sliboval si od toho navýšení cestujících. Dopravce tak nyní nabízí až čtyři lety týdně. Linky z Prahy do Bratislavy v současnosti létají v obou směrech třikrát týdně. Spoje po příletu do Bratislavy následně pokračují až do Košic a zpět.

Spoje z Prahy do Bratislavy byly první pravidelnou linkou v historii ČSA, kterou uvedly do provozu po svém vzniku v roce 1923. Do roku 2011 dopravce v rámci Česka létal také z Prahy do Brna, kvůli malé vytíženosti však linku zrušil.

Pokračují tak změny, které se uvnitř ČSA letos uskutečnily. V únoru se většinovým vlastníkem společnosti stala společnost Travel Service, dnes již fungující pod názvem Smartwings. Ta rozhodla o změně ve vedení firmy, když novým šéfem ČSA se stal po Jozefu Sinčákovi Petr Kudela, a také výměny letadel. ČSA se zbaví pronajatých Airbusů A319, které nahradí novými Boeingy 737-800 patřící mateřské společnosti.