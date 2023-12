Novinky v síti ČEZ začnou platit od 15. ledna. Jednou z nich je zjednodušení celého ceníku. Ceny se už nebudou dělit podle toho, jestli uživatelé dobíjejí u pomalejších stanic typu AC, nebo rychlejších DC. Platit budou zkrátka podle toho, jakým výkonem pošlou energii do vozu. ČEZ stanoví tři kategorie: dobíjení výkonem do padesáti kilowattů, do 150 kilowattů a nad 150 kilowattů. Aktuální ceník ohraničuje prostřední kategorii limitem 100 kilowattů, uživatelé tak od poloviny ledna dosáhnou na vyšší výkon, aniž by platili dle cen nejvyššího patra.

ČEZ také nově zavádí paušály basic, standard a premium, za které si bude účtovat nula, sto a tři sta korun měsíčně. Potenciálně nejvyšších slev dosáhnou řidiči v kategorii premium. Registrovaný uživatel s tímto paušálem zaplatí třináct korun za nejrychlejší dobíjení výkonem nad 150 kilowattů, tedy o sedm korun méně než neregistrovaný uživatel. Jedná se o nejvyšší slevu z ceny za jednu kilowatthodinu oproti zatím stále ještě platnému ceníku, a to o třicet pět procent. ČEZ uvádí orientační příklad, že lze tímto výkonem dobít vůz během pouhých deseti minut energií, která má vystačit na ujetí dalších 150 kilometrů.

„Navzdory neúprosné ekonomice stanic, kterou sráží především jejich nízká vytíženost, se snažíme o zachování přijatelných cen. Energetická krize sice dlouho šla proti těmto záměrům, ale od ledna umožníme výhodnější dobíjení. Řidiči tak budou moci ušetřit až 35 procent. Tarif premium bude nejlevnější na českém trhu ve srovnání největších tří dodavatelů,“ říká Tomáš Dzurilla, ředitel útvaru elektromobilita ČEZ. Za celý letošní rok by měli řidiči u jeho stanic odebrat přes pět milionů kilowatthodin bezemisní energie.

S velmi nízkou vytížeností stanic se potýkají všichni hráči na trhu, tedy i PRE, E.ON či Innogy. Uživatelé využívají jen kolem dvou procent z teoretického maximálního množství energie, kterou mohou stanice dodávat. „I díky zlevnění bychom chtěli zvýšit využití stanic čtyřnásobně, tedy na osm procent, do roka až dvou. Dosavadní nízké využití nám ale velký prostor k zlevňování nedává, další snížení cen bude možné jen ve vazbě na výraznější nárůst počtu elektromobilů v Česku,“ dodává Dzurilla.

Nový ceník PRE začne platit od prvního dne příštího roku a nově se skládá ze čtyř přejmenovaných tarifů: PRE Charge Start, Silver, Gold a Night. Ti, kdo v síti dobíjejí častěji, ušetří. Největší úspory lze dosáhnout v režimu Gold, za který zákazníci zaplatí 150 korun měsíčně. Pokud použijí pomalejší AC stanice, rychlejší DC a nejrychlejší UFC, zaplatí sedm, respektive deset a dvanáct korun za kilowatthodinu. Ceny PRE za nejrychlejší typ dobíjení se tak zařadí k nejlevnějším v Česku.

Pro srovnání: majitelé vozů Audi se mohou v síti dobíječek Ionity, kterou provozuje skupina automobilek, dostat i na cenu 11,74 koruny za kilowatthodinu, musejí ale platit měsíční paušál 349 korun. Řidiči BMW u stejné sítě dobíječek platí dokonce 8,5 koruny za kilowatthodinu, pokud platí paušál přinejmenším 335 korun měsíčně.

„Tímto krokem chceme zvýhodnit dobíjení našim zákazníkům, kteří využívají síť PRE Point pravidelně a ve větší míře. Nové vyšší tarify se vyplatí zejména těm motoristům, kteří ve veřejné síti měsíčně dobíjejí více než 150 kilowatthodin, tedy přibližně dvakrát až třikrát plně dobijí svůj elektromobil,“ popisuje mluvčí PRE Karel Hanzelka. Dodává, že společnosti mohly zlevnit díky příznivému vývoji cen energií na evropských burzách.

Čistě elektrických osobních aut, která jezdí po silnicích v Česku, za první tři čtvrtletí přibylo 6268. Celkem jich je v tuzemsku registrováno přes dvacet tisíc, uvedlo Centrum dopravního výzkumu. Většinu elektromobilů nakupovaly firmy, nejčastěji volily značky Tesla a Škoda. Skoro polovinu elektrovozů si pořizovali kupci z Prahy, tisíce jich nakoupili také zákazníci ve Středočeském a Jihomoravském kraji.