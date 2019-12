Dopravní podnik rekordně vydělal na pronájmech | E15.cz

Převážně provozovatelé rychlého občerstvení ve vestibulech metra letos rekordně přispěli do pokladny pražského dopravního podniku. Největší městská firma od nájemníků komerčních prostor vybrala do konce listopadu 218 milionů korun. Deníku E15 to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková.