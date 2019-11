Metro D bude moci jezdit bez řidiče | E15.cz

Na připravované pražské lince metra D budou moci jezdit automatizované vlaky bez strojvůdce. Zajišťuje to nová vyhláška, kterou schválilo ministerstvo dopravy. Sdělila to mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Hlavní město chce právě na nové lince používat vlaky bez strojvůdce. V současnosti se na části připravovaného metra uskutečňuje geologický průzkum, do konce roku chce Praha požádat o stavební povolení.