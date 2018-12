Dozorčí rada odvolala šéfa pražského dopravního podniku Gillara. Nahradí ho Witowski | E15.cz

USA zahájily návrat amerických jednotek domů ze Sýrie a přecházejí do nové fáze boje proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Uvedla to mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Reagovala tak zprávy o chystaném stažení Spojených států ze Sýrie, které přinesla agentura Reuters a americká média. Prezident Donald trump dříve na twitteru uvedl, že IS byl poražen a to byl pro něj jediný důvod, proč v zemi vojensky setrvávat.