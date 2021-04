Elektrické dodávky ze Slovenska dobývají Evropu a míří do USA | E15.cz

Voltii rozjeli roku 2011 v Bratislavě bývalí bankéři Juraj Úlehla a Peter Badík. Ve spolupráci s Nissanem uvedli na evropský trh elektrickou dodávku Nissan e-NV200 XL Voltia. Na podzim 2019 si od Voltie koupil 400 vozů předešlé generace francouzský Chronopost, rok nato si pak padesátku objednala britská firma Menzies Distribution. Auta od Voltie jezdí v Londýně, Paříži, Vídni či Dortmundu. Od začátku podnikání vyrobili a prodali téměř tisíc elektrických dodávek.

Letos v březnu firma představila zvětšený model své dodávky Nissan e-NV200 XL o objemu 10 metrů krychlových. Jedná se o vylepšenou verzi existujícího modelu o objemu 8 metrů krychlových, který se minulý rok stal součástí oficiálního portfolia společnosti Nissan. Upravený model je o 28 centimetrů vyšší než předchozí verze. Vůz uveze 580 kilogramů nákladu a jeho dojezd činí 200 kilometrů. Je schopen jet maximální rychlostí až 123 kilometrů v hodině.

Dodávka má také prostor na uložení balíků nad kabinou řidiče v délce 1,35 metru. Pohání ji lithium-iontová baterie o kapacitě 40 kilowatthodin. Model se začne vyrábět nejdříve na Slovensku, později v závodech partnerů ve Velké Británii a Francii.

Aktuálně ve Voltii pracují na evropské spolupráci se společnostmi DPD Group a LeasePlan. V květnu plánují dodat přes 200 kusů elektrických dodávek do Polska konkurentovi tamní pošty. Před létem chtějí pak dokončit chladírenské verze elektro dodávky. Na jejím vývoji spolupracují s Austrian Institute of Technology, což je největší výzkumná organizace v Rakousku. Ve druhé polovině roku chtějí expandovat do Spojených států a Kanady.

„Dodání dalších 30 zvětšených modelů elektrododávek DPD na Slovensku prostřednictvím firmy LeasePlan je pro nás důležitým krokem k prosazení se na evropském trhu,” vysvětluje Juraj Úlehla, výkonný ředitel Voltie. „Jako preferovaný partner DPD Group se budeme moci podílet na jejich nedávno spuštěné iniciativě Green Delivery, která má za cíl do roku 2025 snížit na minimum emise v 225 evropských městech,“ dodává.

Tržby Voltie v roce 2019 činily pět milionů eur (v přepočtu zhruba 130 milionů korun), za rok 2020 ovšem v důsledku pandemie klesly na tři miliony eur. Letos firma očekává nárůst tržeb na 10 milionů eur (zhruba 260 milionů korun), zejména díky uvedení nových modelů dodávek a následné expanzi mimo Evropu. Sázka na severoamerický trh tak může i díky vlídnému postoji Bidenovy administrativy k elektromobilům přinést své ovoce.

Na výrobě spolupracuje Voltia s partnerskými firmami Gruau, Bevan a Hollen. Vyrábí ve francouzském Laval, britském Wednesbury a slovenské Trnavě. Právě na Slovensku teď jednají o dalším rozšíření výroby. „Z důvodu rostoucího počtu zakázek plánujeme s partnerskou firmou Hollen aktuálně otevřít výrobu i v dalším závodě na Slovensku, abychom byli schopni produkovat 120 elektro dodávek měsíčně,“ říká šéf firmy Juraj Úlehla.