Eurovia se má po dohodě s Ťokem vrátit ke stavbě D11, naúčtuje si ale zřejmě 200 milionů navíc | E15.cz

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se dohodli se společností Eurovia CS na vytvoření dodatku ke smlouvě na stavbu úseku dálnice D11, který by měl zohlednit současný stav staveniště. Dodatek by měl být uzavřen do 15. února, obě strany sporu by pak měly vzít zpět své odstoupení od smlouvy. Ťok to řekl po jednání s firmou a připustil, že cena stavby se nejspíš navýší. Firma žádá zvýšení ceny o zhruba 200 milionů korun, vysoutěžená cena byla 2,6 miliardy korun