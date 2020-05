Tradiční taxikáři na ústupu: řidiči migrují k aplikacím | E15.cz

Expanze alternativních taxi služeb do Česka významně proměnila tuzemský trh. Za posledních pět let se počet registrovaných vozů taxi bez taxametru pětinásobně zvýšil na téměř 10,5 tisíce vozů. Počet vozů taxislužby s taxametrem se však takřka nezměnil a aktuálně činí 11 670 vozů. Vyplývá to ze statistik ministerstva dopravy.