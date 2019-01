Experiment, který se nezdařil. Aerolinky Joon splynou s mateřskou Air France | E15.cz

Rozhodnutí zrušit Joon Air France vysvětluje tím, že zákazníci ani investoři novou značku nepochopili. Joon navíc oslaboval vnímání brandu Air France.

Joon vznikly s ambicí přilákat mladé cestující do 35 let. Společnost nabízí lety hlavně do dovolenkových destinací, měla sloužit jako jakási laboratoř, v níž si bude Air France zkoušet různé inovace předtím, než je sama nasadí.

Postupně Joon převzal i některé linky z portfolia Air France. To měl být i případ linky z Paříže do Prahy, tento plán ale vzhledem k zániku aerolinek padá. „V březnu 2019 nedojde k nahrazení letů Air France z Prahy do Paříže společností Joon, jak bylo původně plánováno. Nic se tedy nezmění, Air France bude prodávat nadále šest letů z Prahy do Paříže denně,“ uvedla mluvčí Air France Lidija Erlebachová.

Společnost ujistila, že všechny dosud prodané letenky jsou platné. Joon ukončí činnost až poté, co proběhnou všechny již naplánované lety. Všechny zaměstnance i majetek opět převezme Air France.