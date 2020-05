Služebních cest ubude i po krizi. Nahradí je telekonference | E15.cz

Pandemie koronaviru a s ní spojené finanční ztráty nutí firmy šetřit, kde se dá. Mimořádný režim řadě společností také ukázal, že nemusejí utrácet až statisícové částky za obchodní cesty. Nahrazují je schůzkami on-line, které se vzhledem k nouzovém stavu staly standardem. Lidem to navíc ušetří čas strávený cestováním. Experti pak očekávají, že nepůjde o přechodný efekt, ale současný stav se stane dlouhodobým jevem.

Trend se týká hlavně velkých firem a korporací. „Omezí jak národní cestování za byznysem, tak to mezinárodní. Setkání udělají raději přes videokonference,“ uvádí Jan Řežáb, zakladatel společnosti Time is Ltd., která analyzuje neefektivitu v komunikaci a práci firem. „Naše data dnes ukazují, že firmy si zvykly na videokonference z více než devadesáti procent,“ dodal.

S úbytkem pasažérů cestujících za obchodem počítá i zakladatel vyhledávače a prodejce letenek Kiwi.com Oliver Dlouhý. „Byznys lety odpadnou. Hodně firem se naučilo fungovat na dálku on-line. Šéfové už nebudou tak ochotni platit statisíce korun, aby manažeři létali na den na druhý konec světa,“ řekl Dlouhý deníku E15. Poptávku po nákupu letenek navíc utlumí jejich pravděpodobné zdražení.

Trend se ale týká i kratších cest vlaky napříč Českem. Zde převažuje časová úspora nad tou finanční. „Trendem budou pohodlné telekonference, na které si lidé zvykli. Místo čtyř hodin v dopravním prostředku budou komunikovat na dálku,“ podotýká šéf Českých drah Václav Nebeský. „Nechuť cestující veřejnosti dát se do pohybu bude jasná,“ dodal.

Velké firmy zaměstnávající tisíce zaměstnanců mohou na cestovném ušetřit řádově až desítky milionů korun ročně, tvrdí hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

„Desítky procent českých firem omezí nebo zcela zruší vysílání svých zaměstnanců na zahraniční cesty, ať už ty obchodní, či kongresové. Má to i nevýhody, ty ale spolehlivě vyváží finanční úspory a environmentální šetrnost,“ poukazuje Kovanda. K nevýhodám mimo jiné patří to, že na dálku se špatně a nepříliš názorně dají pořádat prezentace mechanických či přímo technologických zařízení.

Ke snížení počtu pracovních výletů přistoupili například v tuzemské pivovarnické jedničce Plzeňském Prazdroji. „V důsledku vládních opatření a zavřených hranic došlo ke kompletnímu zrušení cestování do zahraničí včetně zahraničních služebních cest a rapidně se snížil i počet služebních cest v rámci ČR,“ uvedl mluvčí firmy Zdeněk Kovář.

„S postupným uvolňováním opatřením očekáváme, že dojde i k postupnému zvýšení počtu služebních cest, i když to určitě nebude hned na podobné úrovni jako před koronavirem,“ dodal.