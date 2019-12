Itálie už krachující Alitalii další peníze z rozpočtu nedá | E15.cz

Itálie už nemá v úmyslu vynakládat žádné další peníze daňových poplatníků na záchranu zadlužené letecké společnosti Alitalia. Prohlásil to ministr průmyslu Stefano Patuanelli. Varoval přitom, že pokud se nepodaří najít zájemce o firmu, podnik by mohl do léta skončit. Alitalia v současné době prodělává zhruba dva miliony eur (téměř 51 milionů korun) denně.