Akcie aerolinky se na domácí irské burze obchodují již 28 po sobě jdoucích dní nad hranicí 21 eur, čímž se spustil mechanismus, který O’Learymu otevírá cestu k akciovým opcím v hodnotě stovky milionů eur.

Jde o jednu z nejvyšších manažerských odměn, jaké byly v posledních letech v Evropě přiznány. Největší odměnu si letos na starém kontinentu připsal Simon Peckham, bývalý šéf britské průmyslové skupiny Melrose Industries. Podle poradenské společnosti PIRC získal 57 milionů liber (zhruba 1,7 miliardy korun).

Pro srovnání – mezi nejvyšší odměny posledních let patří i balíček pro Barta Bechta, bývalého šéfa skupiny Reckitt Benckiser, který si v roce 2010 přišel díky akciovým opcím na 90 milionů liber.

O’Leary, který Ryanair vede od roku 1994, je jednou z nejvýraznějších postav evropského letectví. Pod jeho vedením se společnost přetvořila v největšího nízkonákladového dopravce v Evropě. Klíčem k úspěchu byl obchodní model založený na extrémně nízkých cenách letenek a důrazu na výnosy z doplňkových služeb, jako je výběr sedadel nebo zavazadla.

Vyhlídka na stomilionovou odměnu nicméně budí rozruch mezi analytiky i částí investorů. Objevily se spekulace, že nedávné odkupy vlastních akcií – naposledy v objemu 750 milionů eur – mohly pomoci akcie „dotlačit“ k potřebné hodnotě a tím odměnu O’Learymu aktivovat. Například analytici banky Barclays na tento možný střet zájmů upozorňovali již loni.

Vedení Ryanairu však podobnou kritiku odmítá. Podle O’Learyho firma investorům dlouhodobě přináší vysokou hodnotu. „Když hráči Premier League vydělávají 20 až 25 milionů eur ročně, pak je tato odměna rozložená do několika let v pořádku,“ prohlásil šéf aerolinky na květnovém hovoru s analytiky. Dodal, že k čerpání akciových opcí dojde až v případě, že on i klíčoví manažeři zůstanou ve firmě minimálně do roku 2028.