Jet lag: Budoucnost dorazí v příští dekádě, trup a křídla letadel mohou splynout v jeden celek

Z vývoje v letecké dopravě a v letectví obecně by se v posledních letech jednomu zamotala hlava. Aerolinky nejdřív vyčerpal covid, nyní se pro změnu jejich zaměstnanci moc nevyspí, když se vypořádávají s přílivem obnovené poptávky. A mnohé investory, kteří před lety vsadili na výrobce dopravních letadel, teď asi trápí nepěkné žaludeční obtíže. I takové symptomy má pásmová nemoc neboli jet lag. Nyní souhrnně v přehledu ze světa letecké dopravy na e15.

TÉMA

🛩️ Nová letadla od Airbusu a Boeingu dorazí na konci 30. let

Jak vypadá dopravní letadlo? Za posledních více než 50 let se odpověď na tuto otázku prakticky nezměnila. Schematicky vzato je to – až na výjimky – stále velká roura s křídly připevněnými v její spodní části a s jedním proudovým motorem pod každým křídlem. Tento univerzální obraz, který nosíme v hlavě, nyní prochází velkou revizí. Výrobci poprvé za desítky let pracují na letadlech, jejichž vývoj začal se zcela prázdným listem papíru.

Nejprodávanější letadlo od Boeingu, model 737, poprvé vzlétl v roce 1967. Od té doby samozřejmě prošel mnoha proměnami, základ je ale stále stejný, což se především při poslední modernizaci už ukázalo jako značně omezující. Airbus je na tom o něco lépe, model A320 tvořící základ jeho nabídky je o dvě dekády mladší. Přesto ale i evropský výrobce pociťuje, že nastal čas na velkou změnu.

Paradoxně je to Airbus, kdo je ve své komunikaci otevřenější. Šéf společnosti Guillaume Faury při únorové prezentaci loňských výsledků společnosti řekl, že nástupce modelové řady A320 dorazí ke konci 30. let. Nový model bude zásadním krokem k tomu, aby Airbus splnil závazek, že letecká doprava bude v roce 2050 uhlíkově neutrální.

Faury také potvrdil dřívější dohady, že nástupce A320 bude založený na nové platformě, nepůjde tedy o variantu či úpravu žádného ze stávajících modelů firmy. „Nástupce A320 bude letadlo na krátké a střední tratě, spoléhající na spalování stoprocentně udržitelného paliva,“ řekl.

Airbus v současnosti vyvíjí i menší letadlo poháněné vodíkem. Faury ale vyjasnil, že tento program nazvaný ZeroE nemá s nástupcem A320 nic společného. Jeho dosavadní vizualizace stojí i tak za povšimnutí, ukazují totiž stroj, jehož křídla částečně splývají s trupem v jeden celek.

Přestože bude nový Airbus spalovat udržitelné letecké palivo (SAF), což je poměrně konvenční a již dnes dostupná pohonná hmota, mohou jeho motory vypadat úplně jinak než nyní. Pohled do budoucnosti nabídl na aerosalonu v Singapuru výrobce motorů CFM. Koncept RISE jako by spojoval turbovrtulový a proudový motor do jednoho, přičemž má nabídnout stejně úsporný provoz jako první z nich a rychlost toho druhého.

Celý koncept nového letadla se má odvíjet od toho, jakou pohonnou jednotku si Airbus vybere, uvedl Faury. Některé z nedávných konceptů Airbusu naznačují, že ani tradiční trup není dogmatem, kterého je třeba se držet. A Airbus již také testuje křídlo, které se umí nejen sklápět, jako to dělá například Boeing 777X, ale za letu průběžně měnit svůj tvar.

Airbus již testuje zmenšenou verzi svého křídla s proměnným tvarem|Airbus

Airbus se těší významné podpoře francouzské vlády. Ta v prosinci oznámila, že společnosti poskytne v letech 2024 až 2027 dotaci v celkové výši 900 milionů eur na vývoj nových technologií.

Zatímco Airbus se příležitostně pochlubí skicami letadel a prozradí něco o svých budoucích plánech, Boeing zhusta mlčí. Společnost se už několik let potýká s následky dvou katastrof letounů 737 MAX a dalšími výrobními problémy. Ty jí odčerpávají finanční i lidské zdroje, které by jinak mohla použít na vývoj.

Přesto se i americký výrobce loni spojil s několika aerolinkami a tamní vládní agenturou NASA a začali vyvíjet technologie pro svá budoucí letadla. Projekt nazvaný X-66 se zaměřuje na vývoj křídel a spolu s novými pohonnými jednotkami by měl snížit spotřebu pohonných hmot o 30 procent. Příznačně je to NASA, nikoliv Boeing, kdo projekt prezentuje jako základ amerických letadel budoucnosti. Vláda USA akci v průběhu let podpoří celkem 425 miliony dolarů.

Boeing je dále v tom, že již vytváří první testovací letadlo X-66 v plné velikosti. Jako základ slouží starý letoun McDonnell Douglas MD-90, který dostane dlouhé, velmi štíhlé křídlo upevněné v horní části trupu, vyztužené na každé straně jednou vzpěrou. Mnoho desítek let stará myšlenka byla už v roce 2010 na skicách Boeingu doplněná úvahou, že takto by mohl vypadat nástupce modelu 737.

Vizualizace projektu X-66, na němž Boeing spolupracuje s NASA|Boeing

Rozpětí křídel testovacího letadla má být 51 metrů. To je mnohem více, než mívají letadla této kategorie dnes. Boeing 737 MAX 8 má rozpětí křídel necelých 36 metrů. Vytvářet vztlak navíc nebudou jen samotná křídla, ale i jejich vzpěry. Dopravní letadlo budoucnosti od Boeingu tedy bude s nadsázkou řečeno tak trochu dvouplošník. Testovací stroj by měl poprvé vzlétnout v roce 2028.

Co se týče budoucího produkčního letadla, Boeing si nyní žádné termíny nestanovuje, tedy alespoň ne veřejně. Analytici společnosti Cirium předpovídají, že vzhledem k současným slabším prodejům Boeingu ve srovnání s Airbusem budou v Seattlu naléhavěji pociťovat potřebu uvést na trh nové letadlo, takže svého evropského konkurenta o něco předběhnou.

ZPRÁVY

🛩️ Letiště Praha přidá v létě nové destinace

Jak si stojí pražské letiště na prahu hlavní sezóny? S letním letovým řádem, který platí od 31. března, letiště získává nové pravidelně operované přímé lety do Astany, Brindisi, Dubaj World Central, East Midlands, Florencie, Izmiru, La Palmy, Ponta Delgady, Poznaně, Tallinu, Taškentu a Verony, píše kolega Jiří Liebreich.

Letiště také vyjednává o nových dálkových linkách do Hanoje, Pekingu, Šanghaje, Dillí, Bangkoku nebo New Yorku.

Za letošek plánuje letiště odbavit přibližně 16 milionů cestujících. Předcovidový rekord se tak opět o něco přiblíží, ale stále zůstane nepřekonán.

🛩️ Boeing nemá zájem vyrábět pro Airbus

Boeing hledá způsob, jak opět ovládnou svého klíčového dodavatele Spirit Aerosystems, a zároveň se u toho zbavit té části společnosti, která vyrábí komponenty pro konkurenční Airbus, píše agentura Reuters s odvoláním na své zdroje.

Před dvěma dekádami Boeing ve snaze snížit náklady prodal svou divizi vyrábějící trupy pro letouny 737 MAX i další komponenty. Nyní chce společnost Spirit Aerosystems opět plně kontrolovat, mimo jiné kvůli lednovému incidentu s odtrženým panelem trupu na letadlu společnosti Alaska Airlines, který vedl k odhalení řady výrobních pochybení a selhávání kontroly kvality jak u Boeingu, tak u Spiritu.

Spirit Aerosystems se během let samostatnosti pokoušela snížit svou závislost na jediném odběrateli. V současnosti tak pětinu její produkce tvoří komponenty pro Airbus, hlavního konkurenta Boeingu, včetně severoirské továrny na výrobu křídel pro Airbus A220, která je dlouhodobě ztrátová.

Pokud Boeing nakonec Spirit Aerosystems koupí, bude se chtít této výroby pro svého rivala pravděpodobně zbavit, uvádějí zdroje Reutes. Mimo jiné i proto, že se obává zásahu evropských regulátorů, kteří by se mohli snažit ochránit duševní vlastnictví Airbusu.