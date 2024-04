TÉMA

🛩️ Praha ožívá, byť svým vlastním tempem

Pražské letiště na léto značně rozšíří nabídku destinací. Seznam novinek čítá několik desítek položek v podobě zcela nových destinací i obnovení přímých letů na tratích, které několik let zely prázdnotou. Sílí také konkurenční boj mezi aerolinkami. Konec roku pak přinese významnou novinku do regionů – vůbec poprvé nabídne ostravské letiště dálkové lety, Letiště Brno se dočká druhé mezikontinentální linky.

Od začátku dubna platí na českých letištích letní letový řád. A přináší nebo ještě ve svém průběhu přinese obnovení mnoha linek, které zmizely převážně spolu s koronavirovou pandemií.

Až na výjimky provoz v Praze posílí nízkonákladoví dopravci, jejichž význam na celkovém provozu na letišti tak značně stoupne. Tomu odpovídá i volba destinací, mezi nimiž převažují typické dovolenkové cíle, či volba doby příletů a odletů. Pozitivní pro cestující jistě může být houstnoucí konkurence na některých linkách, ať už díky širší nabídce odletů, nebo vzhledem k tlaku na cenu, který to vyvolává.

Několik dálkových linek, jejichž rozmach vedení pražského letiště dlouhodobě slibuje, se ale v seznamu přece jen objevilo. Po deseti letech Česko získá přímé spojení s Uzbekistánem, z Taškentu začnou od konce května létat tamní aerolinky Qanot Sharq Airlines. Společnost založená teprve v roce 2021 už do některých evropských destinací létá, letos přidává vedle Prahy i Madrid. Po čtyřech letech se do nabídky vrací Astana, spojení s metropolí Kazachstánu spustí SCAT Airlines. A především – Hainan Airlines od června obnoví linku do Pekingu, a to hned třikrát týdně.

Celkově navzdory oznámeným novinkám dál platí, že pražské letiště se z dopadů koronavirové pandemie před čtyřmi lety vzpamatovává pomaleji než vzdušné přístavy v okolních zemích. Co do počty obsluhovaných destinací se Praha v létě dostane na necelých 90 procent nabídky roku 2019. Letiště předpokládá, že letos odbaví 15,5 milionu cestujících, v roce 2019 to bylo 17,8 milionu pasažérů. Praha nyní zaostává nejen za ještě před pandemií méně vytíženým letištěm ve Varšavě, ale už i za dříve nesrovnatelně menším letištěm v Budapešti.

Probouzení Karlových Varů

Oživení se dočkají i regionální letiště. Po dlouhých čtyřech letech se vrátí pravidelný provoz do Karlových Varů, od konce května zkusí západočeské letiště rozlétat turecká nízkonákladová společnost Corendon Airlines. Jednou za týden nabídne let do Tel Avivu. Orientace na Izrael dává smysl v tom ohledu, že tamní turisté patří mezi ty, kteří do Karlovarského kraje míří nejčastěji. Nejistotu do plánů letiště i dopravce samozřejmě vnáší izraelsko-palestinský konflikt. Provoz na letišti doplní obvyklé lety pro cestovní kanceláře, i jedna pravidelná linka ale znamená, že provoz na letišti by se měl letos zečtyřnásobit.

Letiště Karlovy Vary|Shutterstock

Letiště Pardubice letos přidalo druhou pravidelnou linku. Nízkonákladový obr Ryanair k celoročně provozovanému spojení do španělského Alicante přidal další španělskou destinaci – letiště Girona. Zatím sezonně, vedení letiště ale doufá, že by se i tato linka mohla stát součástí celoroční nabídky.

Neobvyklé novinky přinese na regionální letiště cestovní kancelář Čedok. V příští zimní sezoně spustí vůbec první dálkové lety z ostravského letiště, a to na Mauricius a na thajský ostrov Phuket. Na Phuket už Čedok loni létal z Brna, letos k tomu přidá i odsud lety na Mauricius. Všechny lety zajistí italské charterové aerolinky Neos svými Boeingy 787 Dreamliner.

V letní sezoně se brněnskému letišti i letos podaří udržet každodenní provoz, před sezonou dokonce letiště investovalo do navýšení odbavovací kapacity. Dosud mohli najednou na ploše vystupovat cestující z pěti letadel, nyní letiště zvládne najednou obsloužit sedm letounů s cestujícími.

Na rozdíl od minulosti by úplně ztichnout v příští zimě nemělo českobudějovické letiště. Čedok odsud hodlá nabízet zájezdy do egyptské Hurghady.

ZPRÁVY

🛩️ Z nehod Boeingu se stávají kriminální případy

Představitelé amerického ministerstva spravedlnosti se tento měsíc sejdou s rodinami obětí dvou katastrof letounů Boeing 737 MAX z let 2018 a 2019. Federální žalobci totiž zvažují, zda v případu vznést žalobu proti společnosti Boeing, píše deník The Seattle Times. Vyšetřovatelé z FBI zároveň již začali zpovídat cestující z letu 1282 společnosti Alaska Airlines, kterému v lednu odpadla část trupu.

Kriminální vyšetřování Boeingu v případu dvou velkých leteckých katastrof, při nichž zemřelo dohromady 346 lidí, bylo pozastaveno před třemi lety poté, co se Boeing s federálními vyšetřovateli dohodl, že společnost se vyhne případné budoucí obžalobě z pokusu o podvod na federálních úřadech, pokud splní určité podmínky jako například posílení kontroly kvality ve výrobě letadel a důsledné plnění požadavků dohledových úřadů. Platnost dohody vypršela v lednu, ministerstvo spravedlnosti tedy nyní může požádat soud, aby buď pozastavené obvinění Boeingu definitivně zamítl, nebo aby řízení v případu obnovil.

Místo katastrofy letounu Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines|Reuters

Rodiny obětí a jejich právní zástupci mají na jednání s ministerstvem vyjádřit svůj názor, zda Boeing daným závazkům o zvýšení kontroly kvality a bezpečnosti dostál. „Rodiny poukážou na to, co je si myslím zcela zjevné: Boeing se nedržel závazků z této dohody,“ řekl americkému listu Paul Cassell, profesor práva na Univerzitě v Utahu, který se podílí na zastupování rodin obětí nehod letounů 737 MAX.

Přinejmenším někteří příbuzní obětí nehod letounů 737 MAX jsou připraveni se odvolat, pokud by soud rozhodl o definitivním ukončení vyšetřování Boeingu. „Podle našeho názoru je jediným skutečným řešením veřejné soudní líčení před porotou,“ řekla advokátka Erin Applebaumová z kanceláře Kreindler and Kreindler, která zastupuje některé z dotčených rodin.

🛩️ Další A380 míří do šrotu

Ačkoliv rychlý růst poptávky po létání přivedl zpět do služby mnoho obřích Airbusů A380, které aerolinky po vypuknutí koronavirové pandemie původně odsoudily k likvidaci, další relativně mladé letouny míří do šrotu.

Německá investiční společnost Dr Peters Group oznámila, že poslala na rozebrání další čtyři stroje A380 píše server Flightglobal. Data analytické společnosti Cirium ukazují, že celosvětově je uskladněno 67 letounů Airbus A380, Dr Peters Group neupřesnila žádné další informace o strojích, které zlikviduje.

🛩️ Češi více nakupují dálkové letenky

Poptávka po dálkových letech roste, hlásí prodejce letenek Student Agency Travel. Od začátku roku poptávka meziročně vzrostla o sedm procent. O více než čtvrtinu stoupl zájem o lety do USA a Kanady, do Vietnamu se prodalo o třetinu letenek více. Posiluje také Blízký východ a například Nepál vykázal meziroční růst zájmu o 155 procent.

Ztrácejí naopak některé destinace v jihovýchodní Asii (Singapur, Thajsko, Indonésie), oslabil i zájem o lety do afrických zemí, v případě Tanzanie například o polovinu.