TÉMA

🛩️ Airbus chystá velké navýšení výroby

Největší světoví výrobci letadel mají ve svých objednávkových knihách tisíce položek, každý rok ale zvládají vyrobit maximálně vyšší stovky dopravních strojů. Airbus i Boeing proto dlouhodobě hledají cesty, jak tempo výroby zvýšit. Obvykle ve skocích o pět, deset kusů za měsíc. Tentokrát ale Airbus hovoří o navýšení výroby o polovinu.

Airbus nyní vyrábí měsíčně 55 letadel své nejrozšířenější řady A320. Na konferenci Aviation Forum Hamburg nyní jeho představitelé podle magazínu Leeham News hovořili o plánu na navýšení produkce až na stovku letounů měsíčně. Později Airbus upřesnil, že číslice sto platí pro všechny typy, tedy včetně další modelů, na A320 Family má z toho počtu připadnout 75 letounů, což je číslo, o kterém se výrobce zmiňoval již dříve. Podle informací Leeham News Airbus ve skutečnosti zvažuje navýšení výroby až na každoměsíčních 83 letounů řady A320. A to už je pořádný skok oproti stávajícímu stavu.

Zakázky na deset let

Se zajištěním dostatečné poptávky pro takové tempo výroby by neměl být problém. Airbus nyní sedí na polštáři osmi tisíc nesplněných objednávek, z toho téměř 85 procent jsou letouny z řady A320. I kdyby Airbus nyní zastavil příjem nových objednávek, ty stávající by při současném tempu výroby dokázal uspokojit až za necelých deset let, při zvýšení tempa výroby na 75 letadel měsíčně by Airbusu zakázky došly za sedm let.

Je samozřejmě pravda, že ne všechny z objednávek zůstanou platné až do svého vyhotovení. Zákazníci mohou některé z dříve učiněných objednávek upravit a pořídit u výrobce jiný letoun, nebo objednávku úplně zrušit. V minulém Jet lagu jsem upozorňoval na nedávné vystoupení šéfa Air Lease Corporation Stevena Udvar-Házyho, který mluvil o tom, že aerolinky často mají při objednávání letadel „velké oči“ a nakoupí více strojů, než kolik dokážou využít nebo zaplatit.

Airbus ke svému plánu nesdělil žádné nové podrobnosti. V minulých měsících uváděl, že mety 75 vyrobených letadel za měsíc chce dosáhnout v roce 2026. V září Airbus zahájil výstavbu druhé linky pro finální montáž letadel řady A320 v čínském Tchien-ťinu. O jiných nových výrobních linkách nebo závodech Airbus nehovoří, dalšího zvýšení tempa výroby tak společnost zřejmě dosáhne úpravami v některých ze svých stávajících linek pro finální montáž v německém Hamburku, francouzském Toulouse nebo ve městě Mobile v USA.

Obtížný růst

Zvyšování tempa výroby je problém, se kterým se velcí výrobci letadel potýkají dlouhodobě. Brzdí je především závislost na rozsáhlém řetězci externích dodavatelů. Jsou mezi nimi i relativně malé a zároveň vysoce specializované společnosti, které není snadné nahradit, ale které zároveň nemusejí být schopny dostatečně rychle navyšovat výrobu. A i v leteckém průmyslu se projevují problémy s dodavatelskými řetězci po covidové pandemii známé z dalších odvětví.

Šéf Boeingu Dave Calhoun v létě prohlásil, že potíže v dodavatelském řetězci jsou největším jednotlivým problémem, se kterým se společnost musí potýkat. „Tempo našich dodávek stále udává několik kritických dodavatelů,“ uvedl také šéf Airbusu Guillaume Faury.

Airbus se kvůli potížím s dodavateli vzdal stanovování menších postupných cílů navyšování objemu výroby a raději směřuje ke vzdálenější a výraznější metě. „Vzhledem k rozkolísanosti v našich dodavatelských řetězcích a v našem provozu už nebudeme udávat tyto průběžné cíle,“ řekl Faury.

Boeing se zatím udávání průběžných cílů drží. Tím nejaktuálnějším bylo zvýšení tempa výroby letounů 737 MAX na 42 strojů měsíčně od přelomu roku. Podle agentury Reuters ale nedávno firma dodavatelům oznámila, že tento plán odkládá o dva měsíce. Za další rok chce Boeing tempo výroby navýšit na více než 50 letadel své nejrozšířenější modelové řady za měsíc. Ostatně i Airbus byl v minulosti nucen posouvat svůj cíl 75 vyrobených letounů A320 Family za měsíc, podle zdrojů Reuters hlavně kvůli nedostatku motorů.

Jak hodně výrobci letadel závisí na svých dodavatelích, ukazuje případ společnosti Spirit Aerosystems. Výhradní a dlouholetý dodavatel trupů pro letouny 737 se v posledních letech propadal do stále hlubších finančních potíží, v nichž hrál svou roli i tlak Boeingu na snižování nákladů. Letos se k potížím společnosti, které následně přímo dopadly i na jejího klíčového zákazníka, přidalo i odhalení chyb ve výrobě a stávka zaměstnanců za vyšší mzdy. Boeing byl nakonec nucen přistoupit na to, že Spiritu finančně vypomůže, aby firmu udržel v chodu.

Provázanost odvětví dobře ilustruje fakt, že problémy Spirit Aerosystems pociťuje i Airbus. Americká firma totiž před lety v rámci své snahy snížit závislost na Boeingu začala dodávat komponenty i pro Airbus. A nyní se snaží s evropským výrobcem letadel vyjednat změnu kontraktů, na kterých podle svých tvrzení prodělává.

ZPRÁVY

🛩️ Čínský Comac představuje další varianty svého letadla

Zatímco se první kusy letounu Comac C919 dostávají do služby u čínských aerolinek, představil výrobce koncepty zkrácené a prodloužené varianty svého letounu, který má přinejmenším na domácím trhu šanci narušit duopol Airbusu a Boeingu.

Comac C919 | Comac

Koncepty Comac odhalil na leteckém veletrhu v Šanghaji. Zatímco standardní varianta v provedení pro úvodního zákazníka, aerolinky China Eastern Airlines, přepraví 164 cestujících, prodloužená varianta se dvěma třídami by měla mít kolem 210 sedaček a zkrácený letoun zhruba 140 sedaček. Comac uvedl, že v budoucnu by mohly vzniknout i další verze letounu.

🛩️Saúdská Arábie sahá po londýnském letišti Heathrow

Nejvýznamnější britské letiště a jeden z klíčových evropských přestupních hubů, londýnské Heathrow, se brzy může dostat pod kontrolu Saúdské Arábie. Státní investiční fond spolu s francouzským investičním fondem Ardian minulý měsíc oznámil převzetí podílu 25 procent od španělské společnosti Ferrovial a nyní podle Sunday Times přinejmenším jeden z dalších spoluvlastníků letiště jedná o prodeji svého podílu.

Pokud podle dohody mezi majiteli Heathrow jeden z investorů prodá svůj podíl, je kupující povinen vykoupit za stejnou cenu podíly i od ostatních podílníků, pokud o to projeví zájem. Již uskutečněná transakce Heathrow ohodnocuje na 9,5 miliardy liber (270 miliard korun), což podle analytiků může pro mnohé akcionáře představovat lákavou nabídku.

Letiště Heathrow | Heathrow Airports Limited

Saúdský fond PIF a Ardian budou své podíly držet nezávisle na sobě. Saúdové ale investovali do infrastrukturních podílových fondů Ardianu.

Největším akcionářem mateřské společnosti letiště Heathrow je nyní s pětinovým podílem katarský státní investiční fond. Je nepravděpodobné, že by měl zájem svůj díl prodat. Další podíly drží singapurský a čínský státní investiční fond, ani u nich se nepředpokládá, že by se svých podílů chtěli zbavit. Zbývající trojici investorů představují britský, kanadský a australský penzijní fond. Jejich zástupci se k otázce prodeje odmítli vyjádřit.

🛩️ Boeing žádá úřady o výjimku pro své nové letadlo

Boeing se obrátil na americký letecký úřad FAA s žádostí o výjimku z certifikačních pravidel pro systém proti námraze pro motory letounu 737 MAX 7, píše magazín FlightGlobal. Systém měl během testování na nejmenší variantě řady letounů 737 MAX potíže s přehříváním.

FAA v srpnu vydala varování pro provozovatele všech letounů Boeing 737 MAX před používáním protizámrového systému při nízké vzdušné vlhkosti. Testy totiž ukázaly, že pokud systém běží déle něž pět minut, může za určitého počasí a provozních podmínek dojít k jeho přehřátí a poškození vstupního krytu motoru letadla. Protože další varianty letounu 737 MAX byly již před odhalením chyby schváleny do provozu, dostal Boeing čas na vyvinutí opravného řešení a provozovatelé letadel byli na konstrukční vadu upozornění. 737 MAX 7 ale dosud provozní schválení nemá a Boeing by ji tak měl certifikovat včetně opravy této chyby. Teď se snaží dosáhnout odkladu.

První letouny Boeing 737 MAX 7 chce výrobce dodat zákazníkům v příštím roce. Premiérovým odběratelem jsou americké Southwest Airlines.