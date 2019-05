Kapsch napadl tendr na kontrolora mýtného systému | E15.cz

„Krátce po vyhlášení soutěže a po prostudování zadávací dokumentace jsme podali k zadavateli námitku proti diskriminaci v oblasti kvalifikačních požadavků. Zadavatel naši námitku odmítl, a proto jsme se obrátili s návrhem na změnu zadávacích podmínek přímo na ÚOHS,“ uvádí mediální zástupce Kapsche v ČR David Šimoník.

Podle něj zadavatel tendru připravil hodnoticí kritéria tak, aby jim co nejlépe vyhověl předchozí poskytovatel služby. „V hodnocení kvalifikace soutěžícího ŘSD bezdůvodně a nesmyslně diskriminuje rozsáhlejší zkušenosti získané při provozu mýta, tedy mýtné firmy, a zvýhodňuje firmu, která v této oblasti dosud prováděla jen kontrolu či vyhodnocování určitých ukazatelů provozu mýta,“ odůvodnil podání námitky Šimoník.

Společnost CGI IT CR, dříve Logica CMG, která mýtný systém kontroluje od jeho spuštění v roce 2007, se k odvolání konkurenta odmítla vyjádřit. „Průběh soutěže nebudeme komentovat,“ uvedla mluvčí CGI IT Eva Vavrušková. Podobně se vyjádřilo i ŘSD, které dodalo, že nezveřejní konkrétní nabídky, protože by hrozilo zrušení soutěže.