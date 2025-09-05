Kladno bude mít první dřevěné nádraží v Česku. Hotové by mělo být za rok
Namísto budovy starého nádraží v Kladně z devatenáctého století, které se stát loni rozhodl zbourat, vyroste prosklená dřevostavba od studia Jakub Cigler architekti. Stát by měla už na podzim příštího roku.
Je to dlouho připravované vlakové spojení z centra hlavního města do Kladna, jehož součástí je i odbočka na Letiště Václava Havla. Ačkoli byly letos v létě uvedeny do provozu dvě nová nádraží na Výstavišti a v Bubnech, teprve loni se rozhodlo o osudu toho kladenského, tedy že půjde k zemi a místo něj vyroste nové. Stát nyní zveřejnil jeho novou podobu.
Původní budovu která v Kladně stála už od devatenáctého století, chtěla Správa železnic nejdříve zachovat. Zůstaly by obvodové zdi, mezi než by stavaři vtiskli moderní nádraží. Nakonec ale státní společnost usoudila, že nádraží je v příliš špatném stavu na to, aby ho mohla zachovat.
Na architektonickou soutěž už nedošlo, nebyl na ni čas, a tak správce kolejí vložil úkol do rukou architektonického studia Jakuba Ciglera, které stojí rovněž za podobou zmíněného nádraží v Bubnech. Pro Kladno proto navrhl Cigler první dřevěnou nádražní budovu v Česku. Hotová by měla být už v září příštího roku, aktuálně už se na místě staví.
„Nové nádraží bude mnohem využívanější než dřív. Kromě přívětivější podoby nové budovy tomu napomůže i široké a prostorné propojení haly s podchodem i moderní architektura, která vytváří otevřený a světlý prostor,“ líčí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Dřevo, sklo a beton
Dřevo na hlavní a největší budově ve městě doplní také skleněné a betonové prvky. Počítá se s velkou prosklenou čekárnou a také s kavárnou a obchody, chybět by tu neměly ani automaty na jídlo a nápoje, toalety nebo výdejní boxy.
Správa železnic zároveň upravila projekt tak, aby eskalátor vedoucí z podchodu nádraží neústil na nástupišti, ale právě v nádražní budově. „Cestující po něm tak vyjedou rovnou do prostoru s komerčními jednotkami,“ dodává Svoboda. Stavba vyjde na 150 milionů korun a stát si od ní slibuje, že inspiruje podobné projekty. Dřevěných nádražních budov by tak do budoucna mohlo v Česku vzniknout vícero.
Na letiště ve třicátých letech
Výstavba nádraží v Kladně je jednou z posledních etap modernizace trati do z Kladna-Ostrovce. V úseku jsou nově dvě koleje, vznikla také nová nástupiště. Stanice v Kladně se pak nově stala přestupním terminálem mezi vlaky a veřejnou dopravou. Vznikl tu také nový podchod, který nádraží spojil s kročehlavským sídlištěm, nové jsou i výtahy.
Původní nádraží patřilo k nejstarším v Česku, nebylo ale památkově chráněné. Znát ho přitom mohou i ti, kdo tudy nikdy necestovali. Několikrát se totiž objevilo třeba v sérii filmů Dušana Kleina Básníci.
Železniční spojení mezi Prahou, letištěm a Kladnem je rozděleno do jedenácti projektů. Hotová je rekonstrukce Negrelliho viaduktu, nádraží v Bubnech a zastávka na Výstavišti. Na Masarykově nádraží se pak aktuálně budují dvě nové koleje. Správa železnic chce ještě letos zahájit také modernizaci trati mezi Ruzyní a Kladnem. Očekává se, že vlak na letiště a do Kladna vyjede počátkem třicátých let.